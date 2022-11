Bekijk deze geweldige deal op de Logitech G Pro X Superlight

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Logitech G Pro X Superlight is een van onze favoriete lichtgewicht gamingmuizen en hij is nu verkrijgbaar voor de laagste prijs ooit. Dit is een van de eerste keren dat de muis is afgeprijsd en voor Black Friday is hij even betaalbaar als licht (bijna).

Het zwarte of witte model van de Logitech G Pro X Superlight is momenteel verkrijgbaar voor €94,99 bij Amazon, dat is €45 minder dan de adviesprijs en een echt koopje voor een van de beste en meest populaire gaming muizen die er zijn.

Deze muis weegt slechts 63 gram, waardoor het een van de lichtste gaming muizen die je kunt kopen. Hij wordt vertrouwd door pro-gamers en wij vinden hem ook geweldig. Met vijf programmeerbare knoppen, maar liefst 70 uur batterijduur en een solide Lightspeed draadloze verbinding is het een geweldige optie voor gamers.

Hij heeft 25600 DPI, 400 IPS tracking en een solide 1ms rapportagetijd, dus hij zal je niet teleurstellen.

Dus als je op zoek bent naar een cadeau voor geliefden of gewoon op zoek bent naar een upgrade van je eigen gaming setup, dan is dit een deal die de moeite waard is om naar te kijken.

Geschreven door Adrian Willings.