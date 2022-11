Upgrade je PS5-opslag voor minder met deze Samsung 980 Pro SSD deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Samsung 980 Pro NVMe SSD is een geweldige optie om je PlayStation 5 (of gaming PC) te upgraden en het is nu beschikbaar voor minder met deze Black Friday deal.

De Samsung 980 Pro is momenteel beschikbaar tegen zijn laagste prijs, die slechts $ 119,99 kost voor de 1TB-versie die de heatsink omvat.

We hebben al eerder geschreven over hoe je je interne PlayStation-opslag kunt upgraden en laten we eerlijk zijn, dit is een perfecte manier om je meer ruimte te geven voor al je games en een excuus om wat meer te kopen en jezelf te trakteren tijdens het Black Friday-seizoen.

Niets is immers zo frustrerend als ruimtegebrek en het moeten verwijderen van games om plaats te maken voor andere. Vooral als je een selectie van favorieten hebt.

Dit specifieke model is nooit goedkoper geweest dan dit, dus nu is het perfecte moment om te kopen en optimaal te profiteren van de razendsnelle PCIe gen 4 NVMe-snelheden. Het koellichaam zorgt ervoor dat hij koel blijft en dat de prestaties u niet in de steek laten.

Als 1TB niet helemaal aan uw behoeften voldoet, is het 2TB-model ook afgeprijsd, met een besparing van 210 dollar, waardoor het slechts 189,99 dollar kost. Deze deals zijn slechts een beperkte tijd beschikbaar, dus zorg ervoor dat je er een pakt tijdens de Black Friday periode voordat de prijs weer omhoog gaat.

Geschreven door Adrian Willings.