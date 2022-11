Deze Gigabyte ultrawide gaming monitor is nu slechts $349,99 in deze vroege Black Friday deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Black Friday-deals komen al snel binnen en een daarvan omvat een 34-inch ultrawide monitor met $ 100 korting op de gebruikelijke vraagprijs.

De Gigabyte G34WQC A is een gebogen ultrawide gaming monitor met een aantal vernuftige specs waaronder een 3440 x 1440 resolutie, 144Hz verversingssnelheid, 1ms reactietijd, 90% DCI-P3 mogelijkheden en meer.

Het werkt met AMD FreeSync Premium en sport ook HDR400, dus je moet een aantal vloeiende beelden en uitstekende gaming prestaties op te starten.

squirrel_widget_12861672

Er is veel te zeggen voor ultrawide gaming en als je het nog niet eerder hebt geprobeerd, zul je het een explosie vinden. Combineer deze monitor met een goede gaming PC en je krijgt een meeslepende ervaring die wordt versterkt door de 1500R curve en de 21:9 beeldverhouding.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Geniet van uw favoriete pc-games en geniet van de sensatie van ultrawide gaming voor minder deze Black Friday.

Als je een fan bent van Gigabyte producten dan zal deze deal op de Gigabyte AORUS 15P, die nu 551 dollar goedkoper is voor Black Friday, je misschien ook bevallen.

We verwachten de komende week nog veel meer deals op game-apparaten te zien, dus blijf in de buurt voor onze dekking van alle deals die de moeite waard zijn.

Geschreven door Adrian Willings.