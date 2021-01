Belkin introduceert een tweede MagSafe-bureauoplader, echte draadloze oordopjes met Apple Find My

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Accessoire-kolos Belkin heeft twee nieuwe belangrijke producten aangekondigd op CES 2021 . Ten eerste introduceert het bedrijf nieuwe Soundform Freedom True Wireless-oordopjes die rond de $ 100 / £ 100 zouden moeten inchecken.

Nadat we al eerder 3,5 mm bekabelde en Lightning-audioproducten hadden gebruikt en vorig jaar de Belkin Soundform Elite op CES hadden aangekondigd, lijkt het erop dat het bedrijf op de juiste manier met draadloze audio omgaat en heeft het gekozen voor de QCC3046 Bluetooth-chip van Qualcomm om ze van stroom te voorzien. "Krachtige bas en uitzonderlijke helderheid".

Ze hebben een IPX5-classificatie voor zweet- en spatbestendigheid, terwijl ze ook in 15 minuten snel kunnen worden opgeladen en de case kan worden opgeladen via USB-C of Qi wireless. Oh, en ze zijn verkrijgbaar in zowel zwart als wit.

Het meest interessante is dat ze compatibel zullen zijn met Apple Find My, wat betekent dat als je een iOS-apparaat hebt, je hun laatste locatie kunt zien (net als bij sommige AirPods).

Belkin heeft ook de tweede in een reeks Apple MagSafe-compatibele producten aangekondigd. De Boost Charge Pro 2-in-1 van $ 90 / £ 90 heeft een standaard voor je MagSafe iPhone 12 met maximaal 15 W draadloos opladen, maar hij heeft ook een kleine lade voor je AirPods in de basis. De eerste MagSafe-oplader van Belkin had ook een Apple Watch-oplader, dus dit is een oplossing als je dat bit niet nodig hebt.

Geschreven door Dan Grabham.