(Pocket-lint) - Draadloze opladers zijn lange tijd een erg handige manier geweest om je gadgets en smartphones op te laden voor mensen met zowel compatibele apparaten als het geld om ze op te halen.

Nu is Apple natuurlijk niet meer zo enthousiast over het opnemen van laders bij zijn telefoons, dus dat wordt waarschijnlijk een grotere categorie mensen. Of je nu je iPhone 12 of een ander compatibel stukje technologie wilt opladen, Belkin heeft een aantal van de beste oplaadpads in de aanbieding, en een paar van de beste krijgen nu korting voor Black Friday.

Ten eerste kun je de superhandige dubbele draadloze oplader van Belkin krijgen voor $ 29,99 , 40% korting op de normale prijs van $ 50. Hij heeft twee afzonderlijke oplaadpads van 10 W waarmee je twee apparaten tegelijk kunt opladen - perfect voor een nachtkastje, denken we.

Als u echter maar één pad zoekt, kunt u kiezen voor de Belkin Wireless Charger 15W, een echt schoon en betrouwbaar pad. Het is beschikbaar voor $ 24,99 vanaf $ 40 , en is misschien ook een betere gok als je sneller wilt opladen.

Evenzo, als u om wat voor reden dan ook de voorkeur geeft aan een pad met een lager vermogen, is er de standaard draadloze oplader van Belkin voor $ 23,99 in plaats van $ 40 - hoewel het de goedkoopste van het stel is, zouden we persoonlijk de extra dollar betalen voor de 15W-versie. .

Waar u ook voor gaat, u kunt vertrouwen op de bouwkwaliteit - Belkin maakt echt geweldige opladers, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over stroomstandaarden of iets dergelijks.

Geschreven door Max Freeman-Mills.