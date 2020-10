Nieuwe BBC micro: bit ondersteunt AI en machine learning, voegt luidspreker en microfoon toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De BBC micro: bit is een slim stukje technologie dat is ontworpen om mensen te helpen leren coderen op kleine schaal. Het origineel werd gelanceerd in 2016 - met 5 miljoen in gebruik in 60 landen - en er is een nieuwe versie 2 die vanaf half november beschikbaar zal zijn.

Hoewel het algemene ontwerp van het micro: bit-bord hetzelfde blijft, zijn er toevoegingen om het direct nieuwe vaardigheden te geven. Er is nu een ingebouwde luidspreker en microfoon, waardoor het scala aan mogelijke toepassingen wordt uitgebreid, waaronder een LED-indicator die aangeeft wanneer de microfoon actief is. Dat betekent dat docenten onderwerpen als privacy kunnen behandelen.

Er zijn ook power boosts, waardoor de flash-opslag wordt verdubbeld, terwijl er een achtvoudige toename is van het RAM-geheugen op het bord, dat werkt op 64 MHz in plaats van 16 MHz van de vorige versie. Dat geeft het de kracht om AI- en machine learning-applicaties uit te voeren, zodat het kan worden gebruikt om deze vaardigheden in de klas te leren.

Het logo op de nieuwe versie is ook een capacitieve aanraaksensor.

Het doel van de micro: bit is om digitale vaardigheden toegankelijk te maken, waarbij de Make it Digital-campagne van de BBC een micro: bit biedt voor alle leerlingen van jaar 7 in het VK toen het oorspronkelijk werd gelanceerd in 2016. Het wordt op de meeste middelbare scholen gebruikt om digitaal les te geven. vaardigheden, terwijl ze ook populair zijn op basisscholen.

Het is ook wereldwijd bekend geworden en wordt veel gebruikt in onderwijsomgevingen om deze vaardigheden te ontwikkelen en studenten toe te rusten voor de toekomst.

De nieuwe versie is weer compatibel, dus het ondersteunt alles wat in de vorige versie is gedaan.

"Vanaf het allereerste begin was het doel van de BBC om te informeren, te onderwijzen en te entertainen - kwaliteiten die allemaal tot uiting komen in het micro: bit-project. Sinds de lancering via onze Make it Digital-campagne heeft het geholpen om digitale vaardigheden en leren te transformeren. De bijgewerkte en verbeterde micro: bit zal ongetwijfeld verdere innovatie en creativiteit stimuleren, zowel in het VK als over de hele wereld, "zei BBC-directeur-generaal Tim Davie.

Geschreven door Chris Hall.