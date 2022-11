Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Audio-Techinca heeft zijn iconische draagbare platenspeler uit de jaren tachtig, de Sound Burger, opnieuw uitgebracht.

Ook bekend als de Audio-Technica AT-SB2022, is het nieuwe model trouw aan het ontwerp van het origineel. Hij werkt op dezelfde manier en kan 45 RPM singles en 33 1/3 LP's afspelen met behulp van zijn riemaangedreven motor.

U schuift een plaat tussen de schelpbehuizing en de verende stylus bevindt zich binnenin. Je draait hem er gewoon uit en op het vinyl.

De plaat ligt op een plaat van gegoten aluminiumlegering met een dempend ontwerp om ongewenste sfeer te voorkomen.

Audio kan worden afgespeeld via een extern luidsprekersysteem via een bedrade verbinding, met een RCA-audiokabel die je bij de Sound Burger krijgt, terwijl een moderne upgrade de opname van Bluetooth is. Daarmee kun je hem ook draadloos aansluiten op een luidspreker of audio-oplossing met Bluetooth.

Er is ook een USB-C poort voor het opladen van de ingebouwde batterij van de speler. Deze gaat tot 12 uur mee tussen twee oplaadbeurten.

De Audio-Technica AT-SB2022 is nu verkrijgbaar voor £199 / $199 / €229.

Geschreven door Rik Henderson.