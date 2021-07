Audio-Technica lanceert AT2040 podcastmicrofoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audio-Technica heeft een dynamische microfoon onthuld die is gemaakt voor "veeleisende" contentmakers en podcasters.

Het bedrijf zegt dat de AT2040 Hypercardioid Dynamic Podcast-microfoon is gebouwd om geluid van professionele kwaliteit te leveren met een solide, volledig metalen constructie en andere hoogtepunten, waaronder een ingebouwde schokdemper.

Met die schokdemper beweert Audio-Technica dat de AT2040 in staat is om alle ruis of trillingen te verminderen die anders door de microfoon zouden worden opgepikt. Dat geldt ook voor trillingen in de boomarm of microfoonstandaard.

De AT2040 is ontworpen met een hypercardioïde polair patroon om zich op uw stem te concentreren, terwijl ongewenste externe ruis wordt geblokkeerd en geweldige kwaliteit wordt geleverd tegen een betaalbare prijs.

De claim is dat deze microfoon in staat is om geluid van professionele kwaliteit vast te leggen. Perfect voor allerlei soorten spraakopname, van livestreaming tot gaming, het maken van podcasts en voice-overwerk,

80-16.000 Hz frequentierespons

Hypercardioïde polair patroon

-53 dB (2,2 mV) (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) gevoeligheid voor open circuit

Geïntegreerde 3-pins XLRM-type uitgang

5/8”-27 naar 3/8”-16 schroefdraadadapter

Naast de ingebouwde schokdemper heeft de Audio-Technica AT2040 ook een geïntegreerd meertraps windscherm met een niet-geweven filter en schuimgaas om "superieure" popfiltering te bieden.

Dit alles wordt afgerond in een XLR-microfoon die natuurlijk een pre-amp setup en een hoogwaardige boomarm vereist om er het maximale uit te halen.

De Audio-Technica AT2040 is vanaf nu te bestellen. Lees er meer over op de Audio-Technica website hier .