Asus gaming monitoren bevatten nu een waanzinnig 540 Hz scherm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens CES 2023 onthulde Asus een aantal nieuwe gaming monitoren , waaronder een die naar eigen zeggen 's werelds snelste esports gaming monitor is.

De line-up voor 2023 omvat een aantal verschillende monitoren voor elke smaak, of je nu op zoek bent naar een enorm 49-inch super ultrawide scherm of een kleine maar krachtige pro-grade monitor, Asus lijkt het allemaal te hebben.

Asus ROG Swift Pro PG248QP - 540 hz vernieuwingsfrequentie waanzin

De 24,1-inch Asus ROG Swift Pro PG248QP is een 1080p-monitor die is ontworpen voor pro-gamers.

Overklokt belooft deze monitor een waanzinnige, recordbrekende 540 Hz verversingssnelheid die u een voorsprong op de concurrentie moet geven. Ideaal als je geniet van competitieve shooters zoals CS:Go, Valorant of Rainbow Six Siege waar lage latency en een snelle verversingssnelheid het verschil kunnen maken.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dit scherm heeft een ingebouwde Nvidia G-Sync processor maar ook een Nvidia Reflex Analyser zodat je de systeemlatentie kunt controleren en je setup kunt optimaliseren voor de beste prestaties. Het heeft ook een intrekbare "klauw" voet die voldoende ruimte op uw bureau laat voor uw toetsenbord en muis.

Asus ROG Strix XG49WCR - glorieuze super ultrawide

Voor degenen die denken dat groter beter is, is de ROG Strix XG49WCR een 49-inch super ultrawide met een resolutie van 5120 x 1440, een beeldverhouding van 32:9 en een verversingssnelheid van 165 Hz. Nu heeft Asus een geldig alternatief voor de Samsung Odyssey G9 lijkt het.

Hoewel deze monitor ook andere hoogtepunten heeft waaronder een 125% sRGB professioneel kleurengamma, DisplayHDR 400, tear-free gaming met VRR (Variable Refresh Rate) en ingebouwde FreeSync Premium technologie. Connectiviteit omvat DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C met 65-watt stroomtoevoer en een RJ45-poort, zodat u laptops gemakkelijk op de monitor kunt aansluiten.

Asus ROG Swift PG32UQXR - de eerste met DisplayPort 2.1

Deze monitor lijkt een gezonde mix te hebben van alles wat in de smaak zal vallen. Het is een 32-inch 4K mini LED gaming monitor die beschikt over een 160 Hz verversingssnelheid, maar nog belangrijker, heeft DisplayPort 2.1 connectiviteit. Die aansluiting moet ervoor zorgen dat u optimaal kunt genieten van de 4K-beelden zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over compressie.

Ondertussen heeft de Swift PG32UQXR ook Full Array Local Dimming (FALD) achtergrondverlichting met 576 afzonderlijke LED-zones en 1.000 nits piekhelderheid. Dit betekent dat u optimaal gebruik kunt maken van DisplayHDR 1000 voor prachtige gaming beelden, samen met een 95% DCI-P3 kleurengamma.

Asus ROG Swift OLED PG27AQDM - 1440p OLED grootsheid

De Swift PG27AQDM is een 27-inch OLED gaming monitor met een aantal serieuze specificaties voor supersnel gamen. Deze omvatten een 1440p resolutie met een verversingssnelheid van 240 Hz en een reactietijd van 0,03 ms. Het is ook gebouwd met een aangepaste heatsink om ervoor te zorgen dat het goed draait met een goede luchtstroom en uitstekende warmteafvoer om te helpen met de levensduur van het OLED-scherm.

Asus zegt dat deze setup zorgt voor "verbazingwekkende" HDR prestaties met een piek 1000 nits helderheid, samen met de donkerste zwarten en helderste witten. Deze monitor biedt ook 99% DCI-P3-gamma en Delta E < 2 kleurnauwkeurigheid, wat resulteert in levensechte kleuren en een meeslepende game-ervaring.

Zie meer van wat werd aangekondigd door Asus op CES door het bekijken van de volledige stream hier:

Geschreven door Adrian Willings.