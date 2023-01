De Asus ROG Harpe Aim Lab Edition muis belooft "je pro-potentieel te ontketenen".

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Asus Republic of Gamers heeft samen met Aim Lab een speciale editie gaming muis ontworpen voor eSports professionals en aspirant-professionals.

De ROG Harpe Ace Aim Lab Edition is een ultralichte draadloze gaming muis van slechts 54 gram, ontworpen met de hulp van eSports-professionals.

De muis heeft een ambidextrische vormfactor en is dus geschikt voor veel gamers, maar hij is ook zorgvuldig ontworpen om alle "winnende" functies in balans te brengen. Deze omvatten een low-latency verbinding, responsief ontwerp, stabiele vormfactor en aangepaste muisinstellingen ook.

Dit is waar de dingen interessant worden, want de ROG Harpe Ace heeft speciale software in de vorm van de Aim Lab instellingenoptimalisator. Deze software meet je prestaties om te helpen de best mogelijke instellingen te maken voor de individuele gamer. Aim Lab helpt FPS-spelers al een tijdje hun prestaties te verbeteren en deze muis gaat nu nog een stapje verder.

Naast de optimiser zijn de specs van de Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition onder andere:

54-grams lichtgewicht ontwerp

36.000 DPI ROG AimPoint optische sensor

ROG SpeedNova draadloze technologie

ROG microschakelaars

50g maximale versnelling, 650 IPS maximale snelheid

Bluetooth connectiviteit en meer

De ROG Harpe Ace Aim Lab Edition is op verschillende manieren sterk geoptimaliseerd, waaronder de belofte van 90 uur batterijduur. De Aim Lab Optimiser zou echter het grootste voordeel moeten zijn, met de mogelijkheid om instellingen te importeren en toe te passen op de muis op basis van je gamestijl.

Bekijk zeker de volledige ROG reveal stream om alles te zien wat Republic of Gamers onthulde:

Geschreven door Adrian Willings.