Nieuwe Qi2-standaard zou Apple's MagSafe naar je Android-telefoon kunnen brengen

(Pocket-lint) - De nieuwe Qi2 draadloze oplaadstandaard leent zwaar van Apple's MagSafe en brengt magnetisch opladen naar Android in 2023.

De draadloze oplaadstandaard Qi bestaat op dit moment al vele jaren en heeft ons interoperabele opladers en apparaten gegeven. Maar het is tijd voor iets nieuws, nu het Wireless Power Consortium (WPC) bevestigt dat Qi2 (spreek uit als 'chee two') gebaseerd zal zijn op de MagSafe draadloze oplader van Apple.

De aankondiging betekent dat de kenmerken van MagSafe binnenkort beschikbaar zullen zijn op een Android-telefoon bij u in de buurt, waarbij het WPC zegt te verwachten dat telefoons en accessoires tegen het einde van dit jaar gebruik zullen maken van de nieuwe standaard.

Apple's MagSafe werd samen met de iPhone 12 geïntroduceerd en maakt 15W draadloos opladen mogelijk. Het bevat ook magneten die de draadloze oplader en de iPhone op hun plaats houden, zodat ze tijdens het opladen op één lijn blijven. Dat is een extra functie die traditionele Qi-laders niet bieden, en een die Qi2 verstandig is om in te bouwen.

Standaard Qi-laders hebben lange tijd twee belangrijke problemen gehad - de telefoon op de juiste plek leggen om goed op te laden is lastig, en trillende waarschuwingen kunnen betekenen dat de telefoon snel verkeerd uitgelijnd raakt. Magnetische verbindingen zoals MagSafe voorkomen dat, iets waar de WPC in haar persbericht op wijst. "De perfecte uitlijning van Qi2 verbetert de energie-efficiëntie door het energieverlies te beperken dat kan optreden wanneer de telefoon of de oplader niet goed is uitgelijnd", zegt Paul Struhsaker, uitvoerend directeur van de WPC.

