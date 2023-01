Je volgende Apple Pencil kan kleuren en texturen aanvoelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een toekomstige Apple Pencil zou volgens een nieuw patent de kleur en textuur kunnen detecteren van de oppervlakken waarmee hij in contact komt.

Hoewel de Apple Pencil nu al de optie is voor iPad-bezitters die willen tekenen en schrijven op hun tablet, wijst een nieuw patent van Apple, gepubliceerd door het US Patent & Trademark Office, op een toekomst waarin de pen nog veel meer kan.

Dat patent suggereert dat een sensor aan het uiteinde van de Apple Pencil niet alleen de kleur van elk oppervlak dat het aanraakt kan detecteren, maar ook de textuur ervan. De theorie is dat een iPad app dan in staat zou zijn om die kenmerken na te bootsen om kunstenaars te helpen echte voorwerpen om te zetten in digitale creaties.

Dit is niet de eerste keer dat Apple een patent claimt met betrekking tot de detectie van kleuren, maar tot nu toe vond de meest recente Apple Pencil release plaats in 2018 en is er geen teken dat er een vernieuwing aankomt. Het is belangrijk om te onthouden dat Apple allerlei dingen patenteert, zowel software als hardware, om ervoor te zorgen dat ze niet door een ander bedrijf kunnen worden gebruikt.

Niet elk patent dat Apple aanvraagt of krijgt, wordt later een product of functie. Het lijdt echter weinig twijfel dat een Apple Pencil die zijn omgeving kan detecteren nuttig zou kunnen zijn voor digitale kunstenaars, dus dit zou wel eens een patent kunnen zijn dat meer benen heeft dan andere.

Geschreven door Oliver Haslam.