(Pocket-lint) - Apple heeft met succes een update (2.0.24) uitgerold waarmee mensen onbekende AirTags kunnen opsporen.

De eerste firmware-update kwam in november uit en voegde Precision Finding toe, waarmee iPhone-gebruikers een onbekende AirTag kunnen opsporen die met hen meereist - bijvoorbeeld in een tas gestopt zonder dat ze het weten. Dit komt tegemoet aan een van de bezwaren die sommigen hebben tegen het gebruik van Apple's volgsysteem als stalker.

Als je iPhone aanstaat, verschijnt er een melding als een AirTag die aan een andere gebruiker is toegewezen, met je meereist. Ook zal de AirTag zelf een geluidje laten horen.

Het heeft even geduurd voordat deze update alle AirTags bereikte (de update gebeurt automatisch en kan niet handmatig worden uitgevoerd). In feite is een tweede update (2.0.36) ook begonnen met uitrollen, maar dat is slechts een patch voor een klein probleem met de versnellingsmeter.

De nieuwe "anti-stalking"-functie vereist dat iOS 16.2 is geïnstalleerd op de iPhone van het slachtoffer. Het werkt ook alleen met ondersteunde iPhones die Ultra Wideband-mogelijkheden hebben, dus vanaf iPhone 11.

Om erachter te komen op welke firmware je eigen AirTag momenteel staat, moet je naar de Zoek mijn app gaan, tik op de AirTag in je items, tik vervolgens op de naam van je AirTag in het pop-up scherm, het zal naar de serienummers en huidige firmware nummers onder de naam fietsen.

