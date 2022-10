AirTags nemen een vlucht - FAA zegt dat ze goed zijn voor het vinden van tassen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na een week van AirTag verwarring zegt de FAA dat mensen ze gewoon mee kunnen nemen in vliegtuigen omdat ze geen gevaar vormen voor vluchten. Dit volgt op een soortgelijke conclusie van autoriteiten in Duitsland.

Die verwarring begon toen de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa zei dat mensen geen Apple AirTags mochten meenemen op vluchten zonder ze uit te schakelen, om later te zeggen dat een verbod voorbarig was. Later kregen we de bevestiging dat zowel Lufthansa als de Duitse autoriteiten hadden geconcludeerd dat de AirTags toch in orde waren, ondanks de aanwezigheid van een minuscule hoeveelheid lithium in hun batterijen - het materiaal dat in eerste instantie alle ongerustheid veroorzaakte.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Nu heeft de Federal Aviation Administration (FAA) zich erover uitgesproken dat "bagage-volgapparatuur met lithiummetaalcellen met 0,3 gram of minder lithium in ingecheckte bagage kan worden gebruikt". Ter referentie, elke AirTag bevat slechts 0,1 gram lithium, ver onder de limiet van de FAA.

Dat betekent dat we nu officiële regels hebben of je een AirTag kunt gebruiken om bagage te volgen in zowel de Verenigde Staten als in Duitsland, waardoor dit alles hopelijk voorgoed tot het verleden behoort.

Waarom dit allemaal van belang is, is de manier waarop AirTags tot nu toe in vliegtuigen zijn gebruikt. Een AirTag is een item tracker, gemaakt voor bevestiging aan sleutels en portefeuilles en soms zelfs huisdieren. Dat maakt ze bijzonder nuttig bij het opsporen van verloren bagage, iets waar luchtvaartmaatschappijen vaak even slecht in zijn. Er zijn zelfs lijnen van bagage met ruimtes speciaal voor AirTags, dus dit laatste nieuws zal ongetwijfeld komen als een opluchting voor de bedrijven die die maken.

Geschreven door Oliver Haslam.