Lufthansa verbiedt het gebruik van AirTags om uw verloren bagage op te sporen

(Pocket-lint) - De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa zegt dat je je AirTags niet meer kunt gebruiken om je verloren bagage op te sporen, omwille van de veiligheid. Maar misschien heeft ze de werking ervan verkeerd geïnterpreteerd.

In een reeks tweets van de afgelopen dagen zei Lufthansa specifiek dat het "geactiveerde AirTags uit bagage verbant" omdat ze "als gevaarlijk zijn geclassificeerd". De klantenservicemedewerker van de luchtvaartmaatschappij zei verder dat ze moeten worden uitgeschakeld, een zet die ze nutteloos zou maken. Mensen hebben de AirTag gadgets van Apple gebruikt om hun bagage in de gaten te houden, maar Lufthansa lijkt daar een einde aan te maken.

In verdere tweets werd gesuggereerd dat de maatregel verband hield met de richtlijnen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) - regels die het gebruik van apparaten met batterijen in vliegtuigen beperken.

Volgens de ICAO-richtlijnen vallen bagagetrackers onder de regelgeving voor gevaarlijke goederen. Bovendien moeten de trackers, vanwege hun zendfunctie, tijdens de vlucht worden gedeactiveerd als ze zich in de ingecheckte bagage bevinden en kunnen ze dus niet worden gebruikt. /Ana- Lufthansa (@lufthansa) 9 oktober 2022

Maar er zou een probleem kunnen zijn met Lufthansa's interpretatie van de regels. Zoals AppleInsider meldt, gebruikt de AirTag een eenvoudige CR2032-batterij en niet de lithium-ionbatterijen met hoge capaciteit waar de ICAO-regels voor bedoeld zijn. Het rapport zegt verder dat de AirTags inderdaad zenders met een laag vermogen hebben, maar dat ze niet krachtig genoeg zijn om problemen te veroorzaken in een plan.

AppleInsider zegt gesproken te hebben met luchtvaartdeskundigen over het verbod, waarbij een van hen zelfs zegt dat de maatregel slechts "een manier is om Lufthansa niet in verlegenheid te brengen door verloren bagage".

Pocket-Lint heeft Lufthansa om commentaar gevraagd en zal dit bericht bijwerken als we iets horen.

