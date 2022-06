Apple AirTags 2 getipt als verkoop indrukwekkend

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple zal waarschijnlijk een vervolgversie van zijn AIrTag-locatietracker ontwikkelen, aldus de doorgewinterde industrieanalist Ming-Chi Kuo.

Kuo heeft geschetst dat het aantal verscheepte AirTags in 2022 rond de 35 miljoen zou moeten liggen, en zegt dat als dit niveau van acceptatie aanhoudt, hij verwacht dat Apple een tweede generatie zal maken.

De AirTag, die niet veel aandacht heeft gekregen, is sinds zijn release geleidelijk gegroeid in aantallen verscheepte exemplaren. De AirTag zal naar schatting zo'n 20 miljoen en 35 miljoen eenheden opleveren in respectievelijk 2021 en 2022. Als de AirTag-verkopen blijven groeien, denk ik dat Apple de 2e generatie zal ontwikkelen - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 19, 2022

Hij vermeldt geen bron voor deze bewering, maar Kuo's radar voor Apple ontwikkelingstrends is een betrouwbare, zij het met tijdlijnen die moeilijker vast te pinnen zijn.

Dit roept de vraag op wat Apple zou toevoegen of verbeteren in een tweede generatie AirTag - en er zijn een behoorlijk aantal opties op dat front.

Een klassieke benadering zou zijn om te proberen het totale formaat verder te verkleinen, maar we vermoeden dat de AirTag in Apple's gedachten al een behoorlijk formaat is.

In plaats daarvan zou nieuwe technologie, zoals een hoogtemeter om de hoogte te bepalen, de primaire gebruikssituaties van de tracker een echte boost kunnen geven. Ook een luidere luidspreker die je helpt hem te vinden als je echt in de buurt bent, zou volgens onze tests welkom zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.