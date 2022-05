Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is gestopt met de iPod.

Ja, hij bestaat nog. Maar het nieuwste model, de iPod Touch van de zevende generatie (2019), zal alleen nog nieuw verkrijgbaar zijn zolang de voorraad strekt. Rennen dus.

Ter ere van de legendarische muziekspeler maken we een wandeling door het verleden - om te zien hoe de iPod in 2001 begon en zich in de afgelopen twee decennia heeft ontwikkeld.

- Verschijningsdatum iPod (eerste generatie): 23 oktober 2021

- Lees: Apple iPod classic review

Steve Jobs kondigde de iPod aan tijdens een persevenement van Apple in 2001. "Je kunt je hele muziekbibliotheek in je broekzak stoppen", zei hij. De originele iPod, compleet met een harde schijf van 5 GB en een scrollwiel, lag in de VS in de schappen voor 399 dollar, en werd meteen een groot succes.

- Verschijningsdatum iPod (tweede generatie): 17 juli 2002

Het volgende jaar kondigde Apple de tweede generatie aan met een capaciteit van 10 GB en 20 GB. Hij had een vernieuwd aanraakwiel en software.

- Verschijningsdatum iPod (derde generatie): 28 april 2003

- Lees:Apple iPod 3e generatie review

Dit model van de iPod had een all-touch interface en werkte met de iTunes Music Store. Windows-gebruikers konden verbinding maken met hun iPods.

- Verschijningsdatum voor iPod Mini (eerste generatie): 20 februari 2004

- Verschijningsdatum voor iPod Mini (tweede generatie): 23 februari 2005

- Lees:Apple iPod Mini review

De Mini is iconisch. Hij is verkleind en verkrijgbaar in felle kleuren. De eerste generatie had een capaciteit van 4 GB, terwijl de tweede generatie maximaal 6 GB kon bevatten.

- Verschijningsdatum voor iPod (vierde generatie): 19 juli 2004

Groter en beter. De vierde versie had een klikwiel en 40GB.

- Verschijningsdatum iPod Shuffle (eerste generatie): 11 januari 2005

-Lees: Apple iPod Shuffle review

De eerste iPod zonder scherm was de meest betaalbare iPod van Apple, vanaf € 99 voor 512 MB muziek.

- Verschijningsdatum van de iPod Nano (eerste generatie): 7 september 2005

- Lees: Apple iPod nano (2005) review

De iPod Mini had een kleurenscherm voor albumillustraties en kon tot 4 GB aan muziek bevatten. Hij werd beschouwd als een enorme modernisering ten opzichte van de Shuffle, die eerder dat jaar op de markt kwam.

- Verschijningsdatum voor iPod (vijfde generatie): 12 oktober 2005



De oorspronkelijke iPod werd uitgebreid zodat je er muziekvideo's, tv-programma's en zelfs films op kon bekijken. Ook kon er nu tot 80 GB in.

- Verschijningsdatum voor iPod (zesde generatie): Februari 2007



Omgedoopt tot "Classic", kon de zesde stijl tot 120 GB bevatten.

- Verschijningsdatum voor de iPod Nano (tweede generatie) - 12 september 2006

De nieuwe Nano werd uitgebracht in frisse kleuren en met maximaal 8 GB.

- Verschijningsdatum voor de iPod Nano (derde generatie): 13 september 2007

Deze derde iteratie van de Nano introduceerde een 2-inch scherm en videoweergave en ondersteuning voor nieuwe iPod games.

- Verschijningsdatum voor iPod Touch (eerste generatie): 14 september 2007

De Touch debuteerde in hetzelfde jaar als de iPhone. Je kon op het web surfen als je verbinding had met Wi-Fi, en dat was het dan. Voor 8 GB moest je 299 dollar betalen.

- Verschijningsdatum iPod Touch (tweede generatie): 9 september 2008

- Lees:Apple iPod touch 2e generatie review

De Touch van de volgende generatie had een afgeronde vormgeving, bood de App Store en beschikte over een volumeknop.

- Verschijningsdatum iPod Shuffle (derde generatie): 11 maart 2009

- Lees: Apple iPod shuffle 3e generatie review



Apple heeft er altijd naar gestreefd om het ultieme in bijvoeglijke naamwoorden te zijn, of het nu de kleinste, de handigste, de grootste, en wie zou het kunnen vergeten met de nieuwste touch, de leukste. Met elk vorig model van de iPod shuffle produceerde Apple de kleinste MP3-speler, maar die titel werd later gestolen door iRiver. Met de derde generatie van het product, het herwonnen zijn kleine MP3 kroon.

- Verschijningsdatum voor iPod Touch (derde generatie): 9 september 2009

- Verschijningsdatum voor iPod (vierde generatie): 12 september 2010

- Lees: Apple iPod touch 4e generatie review

Het eerste wat je opvalt als je door de verpakking, het plakband en de doos heen prikt en het toestel eindelijk in handen krijgt, is dat er geen camera op zit. Er is zelfs een lege plek op de verder perfect gespiegelde achterkant waar zich normaal gesproken de camera van de iPhone zou bevinden, en dat is wel zo'n beetje de norm. Je moet er maar op vertrouwen dat alle technologische vooruitgang aan de binnenkant zit.

- Verschijningsdatum iPod Nano (zesde generatie): 1 september 2010

- Lees: Apple iPod nano 6e generatie review

De zesde (en minst populaire) Nano werd een stuk kleiner dan de andere. De overgang van wat kon worden gezien als een "conventionele" stijl MP3-speler in de vorige edities van de Nano (zelfs de derde gen fatty) was niet zo'n drastische verandering) naar het huidige model brengt het in een andere categorie van speler in onze gedachten.

- Verschijningsdatum iPod Nano (zevende generatie): 10 oktober 2012

- Lees: Apple iPod nano (2012) 7e generatie review

De Nano van de zevende generatie werd geleverd met een multi-touch display en een capaciteit van 16 GB.

- Verschijningsdatum iPod touch (vijfde generatie): 11 oktober 2012

- Lees:Apple iPod touch (2012) 5e generatie review

De vijfde generatie van de Touch bevatte een Retina-display en een snellere processor, zodat gebruikers foto's en video's van betere kwaliteit kunnen maken.

- Verschijningsdatum iPod touch (zesde generatie): 11 oktober 2012



De iPod Touch van de vijfde generatie werd in september 2012 onthuld op een evenement van Apple, tegelijk met de iPhone 5. Hij kwam de volgende maand uit.

- Verschijningsdatum iPod touch (zevende generatie): 28 mei 2019

- Lees: Apple iPod (zevende generatie) review

Kun je geloven dat dit de laatste iPod is? Toen hij uitkwam, was het bovendien bijna vier jaar geleden dat we voor het laatst een nieuwe iPod touch hadden en twee jaar geleden dat we afscheid namen van de iPod Nano en de leuke kleine iPod Shuffle.

Apple heeft de iPod op 10 mei 2022 in de handel gebracht. Het was een serie draagbare mediaspelers ontworpen door Apple. De eerste versie verscheen in oktober 2001, bijna negen maanden nadat de eerste Macintosh-versie van iTunes was uitgebracht. Apple deed uiteindelijk de hele iPod-productlijn de das om in 2022. Met 21 jaar zou het merk iPod het oudste merk zijn dat door Apple is stopgezet.

Helaas heeft Apple onlangs de Apple iPod touch (zevende generatie), die in 2019 debuteerde, uit de handel genomen. Je zult hem alleen nieuw kunnen kopen zolang de voorraad strekt. Verwacht om die reden dat je de muziekspeler de komende maanden bij verschillende retailers in prijs zult zien stijgen. Met andere woorden, nee, het is niet de moeite waard om nu te kopen. Tenzij je natuurlijk tech-memorilia wilt die verankerd zijn in de geschiedenis. Er is echter geen garantie dat dit model van de iPod Touch in de komende jaren nog enige waarde zal hebben, dus het is jouw risico om te nemen.

Nee. Na 12 jaar heeft Apple de Shuffle in juli 2017 uit de handel genomen

PC Gaming Week (9 - 13 mei) in samenwerking met Nvidia GeForce RTX

Of je nu een PC Gaming veteraan of een totale newbie bent, wij hebben je gedekt!

Bezoek onze PC Gaming hub voor het laatste nieuws, reviews, geweldige features en details over de beste producten die er zijn.

Met veel geweldige content die elke dag dropt, zorg ervoor dat je de pagina bookmark en kom terug voor je dagelijkse fix.

Geschreven door Maggie Tillman.