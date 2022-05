Apple stopt met de laatste iPod

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft toegegeven aan wat voelde als het onvermijdelijke en heeft aangekondigd dat het de laatste van zijn iPods uit de handel neemt, de nieuwste iPod Touch, die alleen nieuw verkrijgbaar zal zijn bij de detailhandel, zolang de voorraad strekt.

Het betekent dat er een einde komt aan 20 jaar revolutionaire (en uiteindelijk ouderwetse) muziekspelers, en dat de iPhone of Apple Watch de enige manier wordt om een nieuw apparaat van Apple te krijgen om onderweg muziek af te spelen.

Apple heeft niet gezegd wanneer het is gestopt met het maken van nieuwe iPods, dus het zou ons verbazen als het te veel overtollige voorraad had om te verkopen, dus dit is misschien meer een emotioneel afscheid van een product dat aantoonbaar de status van Apple in de ogen van het publiek heeft veranderd.

In het blogbericht waarin het verscheiden van de iPod wordt aangekondigd, staan enkele afbeeldingen van iPods door de eeuwen heen, van het allereerste model tot de grote touch-wheel-jaren en de diverse iPod Touch-modellen die de laatste tijd zijn uitgebracht.

De overeenkomsten van deze iPods met aanraakschermen met de iPhone maakten ze al tot een vreemde eend in de bijt, terwijl de onstuitbare opkomst van streamingplatforms als Spotify en later Apple Music duidelijk maakte dat de markt voor een muziekspeler met lokale opslagruimte veel kleiner is dan hij ooit was.

