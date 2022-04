Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De MagSafe Battery Pack van Apple is compatibel met de iPhone 12-modellen en de iPhone 13-modellen van het bedrijf. Het klikt op de achterkant van elk van deze apparaten en vult de batterij handig aan wanneer je onderweg bent, of wanneer je bent aangesloten op een voedingsbron.

Oorspronkelijk kon de MagSafe Battery Pack slechts 5 W oplaadsnelheid leveren als hij draagbaar was, dus het duurde even voordat je iPhone was opgeladen. Een firmware-update heeft daar echter verandering in gebracht.

De MagSafe Battery Pack kan nu opladen met een snelheid van 7,5 W, zodat je iPhone net dat beetje sneller opgeladen is als je onderweg bent. De MagSafe Battery Pack kan je iPhone ook opladen met een snelheid van 15 W wanneer deze op een voedingsbron is aangesloten.

Hier leest u hoe u uw MagSafe Battery Pack bijwerkt naar de nieuwste firmware en hoe u deze gebruikt.

Er zijn een paar manieren om uw MagSafe Battery Pack bij te werken naar de nieuwste firmware. De eenvoudigste (maar niet de snelste) is om de MagSafe Battery Pack gewoon aan de achterkant van uw compatibele iPhone te bevestigen, waarna hij na verloop van tijd wordt bijgewerkt. Apple heeft echter gezegd dat het ongeveer een week zal duren als je het op deze manier doet.

Als alternatief kun je je MagSafe Battery Pack ook aansluiten op een iPad of Mac. Om de firmware via een Mac of iPad bij te werken, sluit je het ene uiteinde van een Lightning-naar-USB-C-kabel aan op de Lightning-connector van je battery pack, en het andere uiteinde op je Mac of iPad. Het bijwerken van de firmware duurt ongeveer 5 minuten.

Uw MagSafe Battery Pack kan alleen opladen met een snelheid van 7,5 W als hij draagbaar is, als de firmware versie 2.7 is geïnstalleerd.

Om de firmware-versie van uw MagSafe Battery Pack te controleren, gaat u naar Instellingen > Algemeen > Over > MagSafe Battery Pack. Uw MagSafe-batterijpakket moet aan uw iPhone zijn bevestigd om dit te kunnen weergeven.

Als u wilt weten hoeveel lading uw MagSafe-batterij nog heeft, kunt u de widget voor de batterijen toevoegen aan de weergave Vandaag of aan het beginscherm. Zorg er eerst voor dat je iOS 14.7 of hoger gebruikt. Als je dat hebt gedaan, volg je de onderstaande stappen:

Ga naar de Vandaagweergave (veeg van links naar rechts vanaf de startschermpagina) of ga naar de startschermpagina waar je de batterijenwidget wilt toevoegen

Tik op de achtergrond en houd deze ingedrukt tot de apps beginnen te schommelen

Tik op de "+" in de linkerbovenhoek van het scherm om de widgetgalerij te openen

Scroll of zoek om 'Batterijen' te vinden

Tik op de widget Batterijen en veeg naar links door de grootte-opties. De verschillende maten geven verschillende informatie weer.

Wanneer u de gewenste grootte ziet, tikt u op 'Widget toevoegen'.

Tik op 'Gereed'.

Wanneer je de MagSafe Battery Pack aan je iPhone bevestigt, verschijnt deze automatisch in de Batterijen-widget en kun je zien hoeveel batterij hij nog heeft. U kunt zowel de MagSafe Battery Pack als uw iPhone tegelijkertijd opladen als u de Battery Pack aansluit en vervolgens de Lightning-connector in het stopcontact steekt.

De Apple MagSafe Battery Pack vereist MagSafe om te kunnen worden bevestigd, dus het is alleen compatibel met de iPhone 12-modellen en de iPhone 13-modellen. U kunt de MagSafe Battery Pack dus gebruiken met elk van de volgende iPhone-modellen:

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Hoeveel de MagSafe Battery Pack uw iPhone extra oplaadt, hangt af van het model iPhone dat u hebt.

Apple geeft aan dat de MagSafe Battery Pack voor de iPhone 12 mini en de iPhone 13 mini een extra batterij van 70 procent oplevert.

Voor de iPhone 12, iPhone 13, iPhone 12 Pro en iPhone 13 Pro krijg je tot 60 procent.

Voor de iPhone 12 Pro Max en iPhone 13 Pro Max zegt Apple dat je tot 40 procent extra krijgt.

Geschreven door Britta O'Boyle.