(Pocket-lint) - Apple heeft een aanstaande software-update aangekondigd die een aantal verbeteringen zal brengen aan AirTags en de waarschuwingen die gebruikers ontvangen.

Het bedrijf zei dat het erop is gewezen dat gebruikers af en toe ongewenste volgwaarschuwingen ontvangen wanneer een AirTag in de buurt is, om redenen waarvoor de waarschuwingen niet noodzakelijkerwijs bedoeld zijn.

De waarschuwingen - die gebruikers ontvangen als ze een AirTag of AirPods bij zich hebben maar niet verbonden zijn met hun Apple ID - zijn ontworpen om te voorkomen dat mensen worden gevolgd door iemand zonder hun medeweten. Helaas betekent dit dat als u de sleutels van uw partner meeneemt met een AirTag eraan, of als u in een auto rijdt met de AirPods van iemand erin, u ook waarschuwingen op uw apparaat krijgt.

De eerste update van AirTags en Find My Network zullen nieuwe privacywaarschuwingen te zien krijgen wanneer u een AirTag instelt waarin wordt aangegeven dat AirTags zijn ontworpen om uw eigen persoonlijke bezittingen te volgen en niet die van mensen. eigenaar van de AirTag.

De update zorgt er ook voor dat gebruikers de waarschuwing "Onbekende accessoire gedetecteerd" niet ontvangen als een AirTag bij u in de buurt wordt gedetecteerd, alleen AirPods (3e generatie), AirPods Pro , AirPods Max of een Zoek mijn-accessoire van derden. Bovendien wordt de waarschuwing bijgewerkt om te zeggen dat AirPods met u hebben gereisd in plaats van "Onbekend accessoire".

Volgens Apple zullen er later dit jaar ook verschillende andere updates komen, waaronder meerPrecision Finding -functies, waarschuwingsweergave met geluid, de mogelijkheid om het geluid van de AirTag af te stemmen en verfijningen voor ongewenste volgwaarschuwingen.

U kunt waarschuwingen uitschakelen door de Zoek mijn-app te openen, op uw profiel in de rechterbenedenhoek te tikken en Veiligheidswaarschuwingen voor artikelen uit te schakelen. Er zijn ook een aantal andere AirTag-tips en -trucs in onze aparte functie .

Geschreven door Britta O'Boyle.