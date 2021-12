Apple brengt Android-app uit om mogelijk kwaadaardige AirTags te vinden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een Android-app uitgebracht genaamd Tracker Detect . Hiermee kunnen Android-gebruikers zoeken naar AirTags of andere Find My-compatibele trackers.

Het in Cupertino gevestigde bedrijf kondigde de app afgelopen juni voor het eerst aan, met de belofte dat het Android-gebruikers in staat zou stellen om trackers te ontdekken die mogelijk zonder hun medeweten worden gebruikt. Volgens de vermelding van de app in de Google Play Store kan hij naar apparaten scannen en als hij er een vindt, kun je er een alarmgeluid op afspelen zodat je hem kunt vinden. Het. geeft ook informatie over van wie de AirTag is en hoe u deze indien nodig kunt uitschakelen.

De app zal echter niet continu op de achtergrond scannen en u waarschuwen. Je moet handmatig zoeken. Je kunt er ook geen AirTags mee beheren die aan een Apple-account zijn gekoppeld. In een verklaring aan CNET zei Apple dat de app bedoeld is om "de lat op het gebied van privacy" voor gebruikers en de industrie te verhogen.

Voor iPhone-gebruikers heeft Apple eerder veiligheidsvoorzieningen geïntroduceerd, zoals een waarschuwing die een ‌iPhone‌-gebruiker laat weten of een AirTag die niet van hem is, hem volgt. Er was geen dergelijke functie voor Android-gebruikers vóór de release van deze nieuwe Tracker Detect-app.

