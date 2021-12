Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple AirTags zijn kleine, ronde apparaatjes die je via allerlei accessoires aan je spullen kunt bevestigen. Als u vervolgens een van die bezittingen kwijtraakt, kunt u de Apple Zoek mijn-app gebruiken om ze te vinden.

Er zijn niet zoveel verborgen functies bij de AirTags als bij de AirPods , maar er zijn er nog een paar die u zullen helpen er het maximale uit te halen.

Hier zijn de beste Apple AirTag-tips en -trucs.

Het opzetten van een AirTag is super eenvoudig. Trek het plastic lipje naar buiten zodra u klaar bent om het op te zetten en houd de AirTag binnen 50 mm van uw apparaat.

Er verschijnt een kaart onder aan uw scherm, tik erop om de instructies te volgen en uw AirTag-configuratie te krijgen.

U kunt een AirTag een naam geven wanneer u deze instelt, maar als u deze achteraf wijzigt als u dat wilt. Open de Zoek mijn-app > Tik op Items > Tik op de AirTag waarvan u de naam wilt wijzigen > Scroll naar beneden naar Item hernoemen > Kies uit de lijst.

Als u een AirTag van uw Apple ID-account en uw Zoek mijn-app wilt verwijderen, opent u de Zoek mijn-app > Tik op Items > Tik op de AirTag die u wilt verwijderen > Scroll naar beneden en tik op Verwijderen.

U kunt ook van rechts naar links vegen op de AirTag vanuit de lijst in de Zoek mijn-app en op het rode vuilnisbakpictogram tikken.

Als u op zoek bent naar een item waaraan een AirTag is bevestigd, kunt u de Zoek mijn-app openen om een exacte locatie-aanwijzingen te krijgen.

Open de app Zoek mijn > Tik op Items > Tik op de naam van het item dat u wilt zoeken > Tik op het pictogram Zoeken. U krijgt dan een routebeschrijving naar uw item.

In plaats van een routebeschrijving te krijgen naar een item dat u aan een AirTag hebt bevestigd, kunt u het ook een geluid laten afspelen. Dit is handig als je bijvoorbeeld je sleutels op de zijkant van de bank of iets dergelijks hebt laten vallen.

Open de Zoek mijn-app > Tik op Items > Tik op het item dat u hebt toegevoegd aan een AirTag die u wilt vinden > Tik op het pictogram Geluid afspelen.

Als u een item dat u aan een AirTag hebt bevestigd, bent kwijtgeraakt en u weet dat het verloren is, kunt u het in de verloren modus zetten.

In de verloren modus kunt u ervoor kiezen om een melding te krijgen wanneer het item wordt gevonden, het vergrendelen zodat de AirTag niet kan worden toegewezen aan een andere Apple ID en een bericht achterlaten met een telefoonnummer of e-mailadres zodat de vinder contact met u kan opnemen.

Open de Zoek mijn-app > Tik op Items > Selecteer het item dat u in de Verloren-modus wilt zetten > Scroll naar beneden naar Verloren-modus > Selecteer Inschakelen > Selecteer Doorgaan.

Het is mogelijk om uw AirTag zo in te stellen dat u wordt gewaarschuwd als u deze ergens achterlaat, en u kunt ook uitzonderingen instellen. Handig voor als je je sleutels ergens mee naartoe neemt en zeker wilt weten dat je ze niet vergeet als je weggaat.

Open de Zoek mijn-app > Tik op Items > Tik op het item dat u aan een AirTag hebt bevestigd en waarvan u een melding wilt ontvangen > Veeg omhoog > Tik op Melden wanneer achtergelaten > Schakel Melding in wanneer achtergelaten.

Misschien wilt u uw AirTags zo instellen dat ze u waarschuwen wanneer ze worden achtergelaten, behalve wanneer u bijvoorbeeld van huis gaat.

Open de Zoek mijn-app > Tik op Items > Tik op het item dat u hebt toegevoegd aan een AirTag waarvoor u de uitzondering wilt instellen > Veeg omhoog > Tik op Waarschuwen wanneer achtergelaten > Tik op Nieuwe locatie > Voer een adres in > Druk Gedaan.

AirTags worden geleverd met een door de gebruiker vervangbare batterij en u zou er ongeveer een jaar mee moeten kunnen werken voordat u deze moet vervangen. Toch wilt u misschien toch de batterij controleren.

Open de Zoek mijn-app > Tik op Items > Tik op het item met de gewenste AirTag. Je ziet de batterij onder de naam van je AirTag.

U kunt een AirTag niet stalken alsof een iOS-apparaat een AirTag detecteert die niet is geregistreerd op uw Apple ID, u krijgt een melding om u dit te laten weten. Het is mogelijk om Item Safety Alerts uit te schakelen, maar als u dit doet, krijgt u geen melding en kan de eigenaar van de Apple AirTag uw locatie zien.

Om veiligheidswaarschuwingen voor items uit te schakelen, opent u de app Zoek mijn > Tik op het tabblad Ik in de rechterbenedenhoek > Schakel Veiligheidswaarschuwingen voor items uit.