Apple heeft nog steeds plannen voor oplader in AirPower-stijl

(Pocket-lint) - Apple is naar verluidt druk bezig met plannen voor een oplader voor meerdere apparaten.

Na het dumpen van de AirPower-oplaadmat vanwege ontwerpcomplicaties in 2019, is het bedrijf blijkbaar bezig met een alternatief apparaat om verschillende Apple-producten tegelijkertijd op te laden.

Journalist en Apple- expert Mark Gurman is van mening dat het kijkt naar tal van technologieën, waaronder draadloos opladen over lange afstanden en van apparaat naar apparaat.

Zijn laatste nummer van de Power On-nieuwsbrief beschrijft enkele van de concepten: "Ik denk dat Apple nog steeds werkt aan een soort oplader voor meerdere apparaten die het uiteindelijk wil uitbrengen", schreef hij. "Er is een reden waarom het van plan was om het apparaat in 2017 te lanceren.

"Ik geloof ook dat Apple werkt aan draadloze oplaadapparaten voor korte en lange afstanden en dat het zich een toekomst voorstelt waarin alle belangrijke apparaten van Apple elkaar kunnen opladen. Stel je een iPad voor die een iPhone oplaadt en dan die iPhone die AirPods of een Apple Watch oplaadt."

Uiteraard worden er geen data genoemd, aangezien dit meer Gurmans gedachten zijn dan lekken. De Bloomberg-schrijver heeft echter meer gelijk dan ongelijk als het gaat om alles wat met Apple te maken heeft. En laten we eerlijk zijn, het zou vreemd zijn als de fabrikant zich door de problemen van AirPower zou laten afschrikken om in de toekomst een universele draadloze oplaadoplossing te bieden.