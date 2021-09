Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft het uiterlijk, de lay-out en het gevoel van Safari op iOS 15 en iPadOS 15 radicaal veranderd, door de volledige URL-balk naar de onderkant van het scherm te verplaatsen naar een alles-in-één taakbalk op de iPhone, en de tabrij en URL-balk te integreren in een enkele regel bovenaan het scherm van de iPad.

Als je echter geen fan bent van de overstap, of denkt dat een minder technisch onderlegde familielid of vriend de verandering niet zo vriendelijk zal accepteren, maak je dan geen zorgen, want Apple heeft een gemakkelijk toegankelijke optie in de app Instellingen opgenomen waarmee je de Safari-lay-out kunt terugzetten naar de vorige versie, mocht je dat willen.

Eerst bekijken we hoe u de iOS 15-URL-balk terug naar de bovenkant van het scherm kunt verplaatsen, en daarna laten we u zien hoe u de iPadOS-lay-out kunt wijzigen. Dus pak je iOS 15-apparaat en laten we beginnen.

Dit is hoe de pagina Instellingen er voor u uit zou moeten zien als u de URL-balk bovenaan wilt hebben. Aan de rechterkant is een voorbeeld van de wijziging ervoor en erna.

U wilt de app Instellingen openen en vervolgens naar Safari navigeren. Als je daar eenmaal bent, scrol je omlaag naar het gedeelte met het label Tabs en selecteer je gewoon Single Tab en je bent klaar.

Zoals je kunt zien in de kleine afbeelding die wordt getoond, wordt de URL-balk zoals gewoonlijk naar de bovenkant van het scherm gebracht in plaats van onderaan. Het is zo makkelijk!

Op iPadOS is het proces precies hetzelfde als op iOS 15. Open gewoon de app Instellingen, zoek het menu met de titel Safari en scrol naar het gedeelte met het label Tabs. Schakel in plaats van de compacte tabbladbalk over naar de afzonderlijke tabbladbalk. En je bent klaar - de URL-balk en de tabbalk zouden nu op discrete lijnen moeten staan, net als in de iOS- en iPadOS-versies van het verleden.

