Apples Tim Cook: "We staan onszelf wel toe te falen"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tim Cook van Apple was openhartig over het ontwikkelingsproces van Apple en andere onderwerpen tijdens een gesprek bij het haardvuur op de VivaTech startup- en innovatieconferentie in Parijs.

Cook verscheen virtueel en beantwoordde graag verschillende vragen van filmproducent Guillaume Lacroix.

"We staan onszelf wel toe te falen. We proberen intern te falen in plaats van extern, omdat we klanten niet willen betrekken bij falen. Maar we ontwikkelen dingen en besluiten vervolgens om niet te verzenden. We beginnen een bepaalde weg in te slaan en soms flink bijsturen vanwege een ontdekking die we in dat proces doen.

"Falen is een onderdeel van het leven. En het maakt deel uit van [het leven], of je nu een nieuw bedrijf bent, een startup of een bedrijf dat al een tijdje bestaat. Als je niet faalt. Je probeert niet genoeg verschillende dingen."

Toen hem werd gevraagd naar iPhone 13, zei Cook: "Nou, het zal beter zijn dan iPhone 12. En daar kun je op rekenen. En het zal meer problemen voor mensen oplossen. In de kern gaat het bij Apple om het maken van de beste producten die het leven van mensen echt verrijken, en we gaan niet werken aan een product waarvan we denken dat we het niet kunnen.Je vindt het leuk om die missie te vervullen.

"En dus doen we maar een paar dingen, en iPhone is een van die weinige dingen die we doen. En dus kun je er altijd op rekenen dat het beter wordt en meer problemen voor mensen oplost."

Over de toekomst van Apple klonk Cook nogal filosofisch: "Ik ben niet een van die mensen die gaat zeggen dat ik 20 jaar en 30 jaar vooruit kan kijken en je kan vertellen wat er gaat gebeuren, dat kan ik niet. Ik geloof niet dat iemand dat kan. Dus we benaderen het met grote nederigheid."

Cook noemde het voorbeeld van Apples eigen chipontwikkeling: "Toen we aan de chip voor de iPhone werkten, wisten we niet dat het het hart van de iPad zou worden, en we wisten niet dat het uiteindelijk het hart van de iPad zou worden. van de Mac zoals het het afgelopen jaar deed, wisten we dat niet.

"Maar we bleven ontdekken, en we bleven aan het touwtje trekken en we hielden onze geest open over waar die reis ons heen zou brengen. En het heeft ons ergens gebracht dat ongelooflijk is. En dat heeft een geweldige toekomst voor de boeg.

"Ik word enthousiast van AR. Ik word enthousiast van AR. Omdat ik het zie als een technologie die het leven op een brede manier kan verbeteren en daarom hebben we eerst met onze telefoons en iPads aan AR gewerkt, en later zullen we zien waar dat gaat in termen van producten, maar het belangrijkste is dat het het leven van mensen kan verrijken.

"En ik ben buitengewoon optimistisch over de kruising van gezondheid en technologie. Weet je toen we begonnen met het verzenden van het horloge... we hebben er een hartslagsensor op gezet en we kregen al snel tonnen e-mails over mensen die erachter kwamen dat ze hartproblemen hadden waar ze niets van af wisten.

"En dus begonnen we meer functies aan het horloge toe te voegen [zoals ECG]. En ik begon nog meer aantekeningen te krijgen van mensen die erachter kwamen dat ze een probleem hadden vanwege dit vermogen om zichzelf voortdurend te controleren. En dus denk ik dat het idee van het lichaam voortdurend in de gaten houdt, net zoals in je auto gebeurt met waarschuwingslichten enzovoort, ik denk dat dit een groot idee is met een lange, lange routekaart voor de boeg. En al die dingen maken me ongelooflijk optimistisch.

Toen hem werd gevraagd naar het sideloaden van apps en waarom het niet zou werken op iOS, zei Cook: "Ik zou zeggen dat [sideloading] de privacy en veiligheid schaadt. Ik bedoel, je kijkt naar malware als voorbeeld, en Android heeft 47 keer meer malware dan iOS waarom is dat, nou het is omdat we iOS zo hebben ontworpen dat er één app store is.

"En alle apps worden beoordeeld voordat ze naar de winkel gaan. En dus houden veel van deze malware-dingen uit ons ecosysteem. En klanten hebben ons voortdurend verteld hoeveel ze dat waarderen. En dus gaan we opkomen voor de gebruiker in de discussies en we zullen zien waar het uitkomt. Ik ben optimistisch dat ik denk dat de meeste mensen weten dat beveiliging een groot risico is. En ik denk dat veel mensen het er steeds meer over eens zijn dat privacy een van de belangrijkste belangrijkste kwesties van de eeuw."

Toen hem werd gevraagd naar het verzoenen van zijn milieudoelstellingen met het constant verzenden van nieuwe producten, bevestigde Cook nogmaals dat Apple als bedrijf CO2-neutraal is en tegen 2030 in zijn hele toeleveringsketen CO2-neutraal zal zijn. "En dus denken we graag dat we de rimpeling kunnen zijn in de vijver om een groter goed te creëren. En het andere waar we echt op gefocust zijn, is dat we ons een doel hebben gesteld, om niets van de aarde te hoeven verwijderen om nieuwe iPhones te maken.

"Nu zijn we er nog niet. Maar als je kijkt naar onze nieuwste producten: 40% van het aluminium in het Mac-gebied wordt gerecycled en 98% van de zeldzame aardmineralen wordt gerecycled op de iPhone 12. En dus maken we enorme vooruitgang en natuurlijk gebruiken we robotica om oudere iPhones uit elkaar te halen om het hart van nieuwere iPhones te worden. En dus is de truc om een gesloten kringloop te hebben tussen de verkoop van nieuwe producten en de pensioen- en tweedehandsmarkten, en ik heb het gevoel dat we dat geweldig hebben gedaan."

Geschreven door Dan Grabham.