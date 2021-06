iOS 15 brengt een ontbrekende scheidingsfunctie naar de Apple AirTag

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de functies die ontbraken in Apples onlangs uitgebrachte AirTag -volgapparaten was elke vorm van waarschuwing wanneer het werd gescheiden van de eigenaar.

Dergelijke scheidingswaarschuwingen zijn bedoeld om de eigenaar te waarschuwen wanneer ze ergens weggaan en iets hebben achtergelaten. In plaats van te ontdekken dat je iets bent kwijtgeraakt en ernaar te zoeken via het Zoek mijn-netwerk, krijg je in plaats daarvan een melding dat je het hebt achtergelaten.

Het is een functie die Tile ook aanbiedt als onderdeel van zijn betaalde abonnement en het is ontworpen om ervoor te zorgen dat je niet wegloopt en je sleutels achterlaat in die bar die je net hebt bezocht.

Apple kondigde de opname van deze nieuwe functie aan op WWDC 2021 en benadrukte het in eerste instantie als een nieuwe manier om je AirPods bij te houden.

De scheidingswaarschuwing werkt echter voor elk apparaat dat u op het Zoek mijn-netwerk heeft - dus als u wegloopt en uw AirPods achterlaat, ontvangt u een melding zodat u terug kunt gaan en ze weer kunt ophalen.

Omdat dit werkt met alle Vind mijn-accessoires, zal het nuttiger worden naarmate er meer apparaten van derden betrokken raken bij de Apple-trackingservice.

Apple AirTag zal in de toekomst meer updates krijgen, ontworpen om de kans te verkleinen dat het wordt gebruikt om een persoon te volgen in plaats van een verloren voorwerp te volgen.

Apple heeft onlangs aangekondigd dat waarschuwingen voor een niet-geïdentificeerde AirTag die met u lijkt te reizen. Het piept nu om je ervan bewust te maken na 8 uur, wat betekent dat je meer kans hebt om te ontdekken of iemand er een in je tas heeft gestopt.

Apple heeft ook bevestigd dat het een app voor Android-apparaten gaat lanceren, zodat Android-gebruikers ook kunnen zien of ze worden gestalkt door een ongewenste AirTag.

Geschreven door Chris Hall.