(Pocket-lint) - Apple heeft zijn AirTag-volgapparaat bijgewerkt om ongewenste tracking of stalking verder te voorkomen.

Het volgapparaat maakte eerder geluiden toen het drie dagen van de geregistreerde eigenaar werd gescheiden. Deze functie is geïntroduceerd om gebruikers ervan te weerhouden een tag in de zak of tas van een onvermoede persoon te laten vallen, om ze te volgen via de Find My-app.

Apple heeft echter de tijd tussen het verbreken van de verbinding en een waarschuwing aanzienlijk verkort. Hij maakt nu na acht tot 24 uur op een willekeurig punt geluiden.

"De recente introductie van AirTag omvatte de eerste proactieve functies in de branche die ongewenste tracking ontmoedigen. In navolging van ons streven om de privacy en veiligheid van AirTag te blijven verbeteren, zullen we vanaf vandaag de periode bijwerken waarna een AirTag die van de eigenaar is gescheiden, zal worden speel een geluid af wanneer het wordt verplaatst", zei Apple in een verklaring aan Pocket-lint.

"Deze periode verandert van drie dagen in een willekeurige tijd tussen acht en 24 uur."

Het bedrijf zal de komende maanden ook een Android-app introduceren, die een AirTag of Find My-accessoire zal pingen als deze in de buurt is - om er opnieuw voor te zorgen dat er geen ongewenste apparaten in de buurt zijn.

"Later dit jaar zullen we ook een Android-applicatie introduceren waarmee gebruikers een AirTag- of Find My-netwerkaccessoire kunnen detecteren dat gescheiden is van de eigenaar en die mogelijk met een gebruiker reist", voegde het toe.

