Apple AirTags en paarse iPhone 12 paars zijn vandaag te koop - je kunt ook de nieuwe iMac en iPad Pro vooraf bestellen

(Pocket-lint) - Apples AirTags zijn vandaag eindelijk te koop naast de paarse versie van de iPhone 12. Beide werden onthuld tijdens Apples recente Spring Loaded-evenement.

AirTags zijn ronde disc-trackers die kunnen worden gevolgd via Apples Find My-app en beschikken over dezelfde ultrabreedbandtechnologie als Apples iPhone 11- en 12-serie. Er zijn een aantal extra accessoires die je apart kunt kopen als je de trackers aan een sleutelhanger of iets dergelijks wilt toevoegen.

De paarse iPhone 12, die verkrijgbaar is in de opties 64 GB, 128 GB en 256 GB, is in wezen bedoeld om de verkoop te stimuleren in het midden van het eerste levensjaar van de handset en heeft "elementen van verfijning en helderheid", zei Apple-chef Tim Cook.

Zoals we bij onze eerste blik al zeiden, is paars een zachtere, meer lila kleur in plaats van dieppaars, maar vangt het licht mooi op. Er zit ook een nieuw paars behang bij.

De andere producten die op pre-order zijn geplaatst, zijn de nieuwe iMac, iPad Pro en licht herziene Apple TV 4K

De gloednieuwe versie van de iMac introduceert kleur - hij is nu verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren voor elke smaak. De desktopcomputer is voorzien van Apples eigen M1-chip aan de binnenkant en een 24-inch 4,5K retina-display.

De nieuwe iPad Pro (5e generatie) is opnieuw verkrijgbaar in 12,9 en 11 inch versies en de grotere versie heeft een nieuw Micro LED-display en 5G-ondersteuning op de mobiele versies. Beide nieuwe iPads hebben dezelfde M1-chip als de nieuwste Macs en bieden ook ondersteuning voor Thunderbolt, net als een Mac.

Ten slotte is het laatste nieuwe product van Apple een nieuwe versie van de Apple TV 4K met herziene internals en een nieuwe afstandsbediening.

Geschreven door Dan Grabham.