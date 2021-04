Apple AirTag vs Tile vs Galaxy SmartTag: hoe vergelijken de trackers zich?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na vele jaren van geruchten heeft Apple zich bij de tracking-strijd gevoegd en is het op de markt gekomen die door Tile sterk was gevestigd.

Samsungs Galaxy SmartTag en SmartTag + werden begin 2021 aangekondigd, maar zijn eigenlijk een apparaat van de tweede generatie van Samsung, die oorspronkelijk de SmartThings Tracker, een LTE-apparaat, in 2018 lanceerde.

Plots is de Bluetooth-trackermarkt een overvolle ruimte, dus hier is hoe deze drie platforms zich verhouden.

Apple Zoek mijn

Samsung SmartThings Zoeken

Tegel app

Laten we beginnen met de voor de hand liggende punten: Apple AirTag werkt met Find My, dat alleen op Apple-apparaten beschikbaar is. Samsung Galaxy SmartTag werkt met SmartThings Find, dat alleen beschikbaar is op Samsung Galaxy-apparaten.

Beide trackers werken in een ommuurde tuin: alleen Apple-apparaten kunnen de AirTag vinden, alleen Samsung Galaxy-apparaten zullen de SmartTag vinden. Beide netwerken zijn potentieel enorm omdat ze marktleiders zijn in de verkoop van smartphones, maar er is een addertje onder het gras voor Samsung.

Apple vereist dat je een Apple ID voor je iPhone gebruikt (wat betekent dat alle iPhones een AirTag kunnen vinden), maar Samsung vereist geen Samsung-account op een Galaxy-apparaat.

Om Galaxy SmartTag te laten werken, moet u zijn aangemeld bij een Samsung-account, dus het is mogelijk dat niet alle Samsung-telefoons Galaxy SmartTag zullen detecteren, omdat sommige mensen ervoor zullen kiezen om het Samsung-account niet te gebruiken.

Dit betekent dat het netwerk van Apple potentieel groter is, de miljard iOS-apparaten waar Apple graag over praat.

Tile daarentegen heeft een merkonafhankelijke benadering en kan worden gebruikt door iPhone- of Android-apparaten. Dit opent de deuren voor alle apparaten die tegels kunnen vinden, maar hier zit een addertje onder het gras: alleen tegelgebruikers met de geïnstalleerde app zullen een tegel detecteren.

Dat betekent dat Tile simpelweg wordt beperkt door het aantal huidige actieve gebruikers, dat voor een grotere uitdaging staat dan Samsung, maar dat Apple een duidelijk voordeel heeft met het enorme aantal potentiële detectieapparaten.

Bluetooth Low Energy

Locatie loggen vanaf smartphone

In wezen is er heel weinig verschil in hoe deze apparaten echt werken. Alle gebruiken Bluetooth Low Energy (BLE) om een verbinding met het tracker-apparaat te behouden, waarbij de locatie wordt geregistreerd op basis van de locatiegegevens van de telefoon zodat het weet waar dat apparaat zich bevindt.

Terwijl u in contact bent met het apparaat, kunt u het een geluid laten afspelen om het te lokaliseren.

Als u een apparaat kwijtraakt, kunt u in de betreffende app de laatste locatie zien waarop u met dat apparaat was verbonden.

Als u een apparaat kwijtraakt, is het proces weer vrijwel hetzelfde. U kunt het item markeren als verloren. Als de tracker wordt gedetecteerd door compatibele telefoons in het bredere netwerk - met behulp van BLE op de achtergrond - krijgt u een anonieme en veilige melding waarin staat waar uw apparaat is gevonden, dus je kunt het gaan halen.

Bluetooth Low Energy is hier vooral goed in omdat het zeer weinig batterijvermogen nodig heeft om te zeggen "Ik besta!", Wat betekent dat de batterij ongeveer een jaar meegaat op al deze apparaten.

In wezen werken al deze apparaten op dezelfde manier.

Apple U1

Samsung heeft ook UWB

Tile wordt aangeboden in 2021

Ultrabreedband - of UWB - speelt een rol als het gaat om het nauwkeurig vinden van locaties. Dit is wanneer u uw sleutels thuis bent kwijtgeraakt en u ze gewoon niet kunt zien - UWB kan u naar de precieze locatie leiden en een nauwkeurig bereik geven, wat een leuke functie is.

Voor Apple wordt dit geleverd door de U1-chip in zowel de iPhone 11/12 als de AirTag om u een grafische gids terug te geven naar uw apparaat. Het is een slim gebruik van deze technologie, maar Apple is niet de enige die het aanbiedt.

Samsung biedt ook UWB voor nauwkeurige locatietracking, maar het lanceerde eerst de Bluetooth-versie van de SmartTag, waarbij het UWB-model nog maar net in de uitverkoop ging. Alleen de Galaxy SmartTag + biedt UWB, dus je moet de juiste versie hebben om deze functie te krijgen.

Natuurlijk heb je ook een Samsung-telefoon met UWB nodig en dat is momenteel alleen de Galaxy Note 20 Ultra, de Galaxy S21 + en de Galaxy S21 Ultra. Nogmaals, Apple heeft UWB in meer apparaten geplaatst (iPhone 11-modellen en iPhone 12-modellen), zodat het voor Apple-gebruikers gemakkelijker is om te profiteren van de geavanceerde UWB-tracking.

Tile heeft geluiden gemaakt over UWB en bevestigt plannen in januari 2021 , maar heeft geen tracker gelanceerd die deze nieuwere technologie biedt. Dat is een ongelukkige timing, want er zijn nu twee rivalen op de markt die het wel aanbieden.

Nogmaals, UWB-opname in Android-apparaten buiten Samsung is vrij zeldzaam, dus er is nog geen brede gebruikersbasis voor.

AirTag: 39,1 x 39,1 x 8,0 mm, 11 g

Tegel Pro: 42 x 42 x 6,5 mm, 12 g

Galaxy SmartTag: 38 x 38 x 8 mm, 12 g

De afmetingen van dit apparaat zijn dichtbij, met AirTag als een ronde knop, Samsung neemt de cirkel over en betegelt een vierkant.

Het grote verschil is dat Samsung en Tile een gat in een hoek hebben, dus het is gemakkelijk aan dingen te bevestigen, maar voor Apple moet je een accessoire kopen - een hele nieuwe markt - hoewel Apple de AirTag lijkt te hebben ontworpen om te zijn pronken, terwijl Tile en Samsung aanvoelen als apparaten die je zou hebben weggestopt.

Ze bieden allemaal waterbestendigheid, Apple met IP67, Tile Pro met IP55 en Samsung met IPX3. Apple is het meest waterdicht - maar het is vermeldenswaard dat Tile een reeks stijlen biedt, waaronder de Tile Sticker en Tile Slim, die beide volledig waterdicht zijn.

De AirTag, SmartTag en Tile Pro gebruiken allemaal een CR2032-batterij die vervangbaar is.

AirTag: niet aangegeven, 10 meter effectief

Tile Pro: 122 meter geclaimd, 80 meter effectief

Galaxy SmartTag: 120 meter beweerd, 40 meter effectief

Apple heeft het bereik niet officieel verklaard, maar zowel Samsung als Tile geven een maximaal bereik van ongeveer 120 meter. Dit is een technisch maximaal bereik dat wordt bepaald door Bluetooth, maar wordt beïnvloed door het apparaat dat u gebruikt om het te detecteren en de omgeving waarin u zich bevindt. We hebben al deze apparaten buitenshuis op een vlakke ondergrond getest om het bereik te vergelijken.

Het is onthullend om de drie apparaten naast elkaar te vergelijken. De AirTag is de eerste die het contact heeft verloren en we ontdekten dat we binnen ongeveer 10 meter moesten zijn om ermee verbonden te worden. De U1-chip zal je naar de precieze locatie leiden als het gaat om het vinden, maar je moet veel dichterbij zijn dan de andere apparaten om dat proces te activeren.

De Samsung Galaxy SmartTag maakt contact op ongeveer 40 meter afstand, waardoor je het geluid kunt triggeren en de signaaldetector kunt gebruiken om er dichtbij te komen.

De Tile Pro biedt aanzienlijk meer bereik en we ontdekten dat hij ongeveer 80 meter verderop nog steeds in contact was. Dit zou ons in staat stellen het geluid af te spelen om het te helpen lokaliseren. De luidspreker van Tile Pro is ook een stuk luider, dus je zult hem veel eerder horen.

Het voordeel van een groter bereik is dat de kans veel groter is dat u verbonden bent met de tegel of opnieuw verbinding maakt met de tegel wanneer u er dichtbij komt - de andere apparaten zullen erop vertrouwen dat anderen de locatie doorgeven of de laatst bekende locatie gebruiken om u te pakken te krijgen dichtbij. Tile is de gemakkelijke winnaar als het gaat om bereik.

Apple: NFC-contactgegevens

Tegel: Smart Alerts (Premium), Tegel delen

Samsung: programmeerbare knop

Hoewel de locatietracking-functies van deze apparaten vergelijkbaar zijn, worden er verschillende functies aangeboden buiten UWB om nauwkeurig te lokaliseren.

De unieke functie van Apple is de mogelijkheid om elk NFC-apparaat (ja, zelfs een Android-telefoon) te gebruiken om op een AirTag te tikken en contactgegevens op te halen voor de eigenaar van die tag - als ze die hebben verstrekt. Het idee is dat je de eigenaar kunt bellen als je zijn tas vindt. We hebben dit echter getest met een aantal Android-telefoons en het werkte niet.

Apple heeft ook een functie die u laat weten of het lijkt alsof u zich verplaatst met een niet-herkende AirTag. Dit is om te voorkomen dat iemand er een in je tas stopt, zodat ze je kunnen volgen. Samsung biedt ook dezelfde functie .

De unieke eigenschap van Samsung is dat de knop erop programmeerbaar is. Een dubbele druk zal uw telefoon laten rinkelen, voor het geval u dat bent kwijtgeraakt, wat Tile ook biedt.

Samsung gaat verder door functies voor één keer drukken en lang indrukken toe te staan, die SmartThings-acties kunnen activeren. U kunt bijvoorbeeld lang op de knop drukken om uw SmartThings-compatibele beveiligingscameras voor thuis in te schakelen, of uw welkomstverlichting in huis - of wat dan ook, zolang het maar in SmartThings staat . Om dit te laten werken, moet de SmartTag natuurlijk op uw telefoon zijn aangesloten.

Tile biedt een verzameling Premium-functies die extra kosten ($ 2,99 / maand). De handigste hiervan is de Smart Alert die u op de hoogte stelt als u iets achterlaat. Dit is de melding die u zou vertellen dat u uw sleutels in de coffeeshop heeft achtergelaten. Het is in feite een waarschuwing voor het verbreken van de verbinding wanneer u gescheiden bent van uw tegel.

Met Tile kunt u ook tegels delen. Hierdoor kun je een tegel met iemand anders delen, zodat ze je kunnen helpen hem te vinden. Dit is handig als u bijvoorbeeld twee van u de autosleutels wilt vinden. Je hebt de Tile-eigenaar thuis niet nodig, de gedeelde persoon kan het zelf vinden.

Het Premium-aanbod van Tile omvat ook zaken als gratis vervanging van de batterij, hoewel de batterijen niet moeilijk te kopen of duur zijn, dus het is onwaarschijnlijk dat dit een belangrijke motivator is om een abonnement te betalen.

Van al deze dingen is Tiles Smart Alert de meest bruikbare, om je te vertellen wanneer je iets hebt achtergelaten.

Tile werkt met een aantal andere apparaten - HP, Skullcandy, Fitbit, Bose en meer - om een breder systeem te bieden. Tile heeft dit systeem ontwikkeld om de aantrekkingskracht van Tile te vergroten en apparaten samen te brengen die anders misschien niet zon tracking zouden bieden.

Tile houdt ook telefoons bij waarop de Tile-app is geïnstalleerd, omdat ze in feite een ander Tile-apparaat zijn.

Apple gebruikt natuurlijk Zoek mijn om alle apparaten te lokaliseren waarop u zich hebt aangemeld: AirPods, iPad, MacBook enzovoort. Apple heeft onlangs compatibiliteit met derden aangekondigd via het programma Works with Find My.

Dit geldt bijvoorbeeld voor Van Moof-fietsen, maar gezien de omvang van het Apple-netwerk zal dit waarschijnlijk op grote schaal worden toegepast.

Samsung biedt vergelijkbare aanbiedingen via SmartThings Find, bijvoorbeeld door je Samsung Buds bij te houden, evenals je SmartTag, maar in die zin gaat het niet zo ver als Tile of Apple.

AirTag: $ 29,00 / £ 29,99 / € 35,00

Tegel: vanaf $ 24,99 / £ 19,99 / € 24,99

Galaxy SmartTag: $ 29,99 / £ 29,00 / € 35,00

Apples AirTag wordt geleverd in één stijl die alles doet. Dat maakt het goedkoper en eenvoudiger om te kiezen, maar je moet een accessoire kopen als je het echt ergens aan wilt bevestigen. De Galaxy SmartTag van Samsung is dezelfde prijs, maar de SmartTag + inclusief UWB, het equivalent van het apparaat van Apple, is £ 10 meer.

We vermoeden dat Samsung gedwongen zal worden om de prijs aan te passen om het concurrerend te maken met Apple.

Tile begint goedkoper dan alle andere, maar dit is voor de Tile Mate. De Tile Pro is dezelfde prijs, terwijl er opties zijn voor de Tile Slim (een kaart die in je portemonnee past) en de Tile Sticker die klein en zelfklevend is en overal aan kan worden bevestigd, maar in pakketten moet worden gekocht.

Uiteindelijk biedt Tile veel meer opties dan andere providers, waardoor je veel meer veelzijdigheid hebt in hoe je tracking kan worden geregeld - maar sommige apparaten hebben geen verwisselbare batterijen, dus als ze eenmaal leeg zijn, zijn ze dood.

Apples grote spel hier is de grootte van het netwerk. Het speelt precies in waar Apple goed in is, namelijk al zijn apparaten uitgelijnd hebben en ze allemaal naar binnen halen om een rol te spelen. Uiteindelijk zal dat de AirTag waarschijnlijk een no-brainer maken voor Apple-gebruikers, rekening houdend met het feit dat als je Apple verlaat, je AirTag overbodig zal zijn. Met integratie van derden is het Find My-netwerk alleen ingesteld om uit te breiden, maar het effectieve detectiebereik van de AirTag is zoveel korter dan bij andere apparaten.

Tile heeft veel te bieden: platformonafhankelijke compatibiliteit, apparaatkeuze voor een breder scala aan gebruiksscenarios en een veel groter werkbereik. Tile heeft er het meeste baat bij als Apple en Samsung op de markt komen om mensen te waarschuwen voor Bluetooth-tracking en mensen ervan te overtuigen dat de oplossing van Tile beter bij hen past.

De beperking van Samsung is de vereiste om het Samsung-account te gebruiken: als het zou werken met alle Samsung-telefoons met alleen een Google-account, zou het potentieel het bereik van het apparaat van Apple evenaren. Als u Samsung verlaat voor een ander Android-apparaat, wordt uw Galaxy SmartTag momenteel onbruikbaar.

Wat de technologie zelf betreft, is er in de kern heel weinig verschil tussen beide: zowel Samsung als Apple hebben het systeem gebruikt dat Tile het grootste deel van een decennium heeft ontwikkeld en verfijnd en er een draai aan gegeven. Maar de ervaring van Tile blijkt uit het effectieve bereik van zijn apparaten.

