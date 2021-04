Apple lanceert eindelijk zijn langverwachte AirTags om je tas of tas te volgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft eindelijk zijn AirTags onthuld, die voor vier daarvan $ 29 of $ 99 kosten. Je kunt ze in talloze items stoppen, zoals een tas of handtas. De trackers lijken erg op de trackers die al beschikbaar zijn via Tile , maar ze werken met de Find My-app die is ingebakken in iOS, macOS en iPadOS.

Precision Finding maakt gebruik van de U1-chip in de iPhone 11- en iPhone 12-serie om uw AirTag te lokaliseren - nauwkeurige aanwijzingen kunnen u naar de AirTag leiden, zoals u hier kunt zien, zelfs in een enkel gebouw. Dit zou bijvoorbeeld moeten betekenen dat je je portemonnee aan de zijkant van de bank kunt vinden.

De trackers zijn water- en stofbestendig en bevatten een luidspreker voor hoorbare waarschuwingen. Het bevat ook een door de gebruiker vervangbare batterij zoals Tile Pro, zodat u de tracker niet hoeft te vervangen nadat deze leeg is.

Er zullen ook accessoires van Apple en derden voor de tags zijn, waaronder enkele Hermes-uitrusting, terwijl Apple ook eerder aankondigde dat apparaten van derden het FindMy-systeem kunnen gebruiken . We zullen dit stuk bijwerken met meer informatie zodra we het krijgen over de extra accessoires.

Geschreven door Dan Grabham.