Apples Find My zou binnenkort kunnen werken met accessoires van derden

(Pocket-lint) - We weten al een tijdje dat Apple grote plannen heeft met zijn Find My-ecosysteem, grotendeels gecentreerd rond de voortdurend op handen zijnde lancering van AirTags, zijn draagbare trackers.

Een van de wijzigingen die de algemene verwachting voor de lancering van AirTags heeft veroorzaakt, was een update van de Zoek mijn-app in de bèta voor iOS 14.5, die een nieuw tabblad Objecten heeft toegevoegd, waaruit blijkt dat u binnenkort uw accessoires en uw Apple-apparaten zoals iPhones en iPads.

Een andere app-lancering heeft echter aangetoond dat deze functionaliteit niet alleen de weg vrijmaakt voor de toevoeging van AirTags aan het leven van mensen, maar ook om mogelijk compatibiliteit met Find My te ontgrendelen voor accessoires van derden, onafhankelijk van aangesloten trackers.

Volgens TechTastic is er een nieuwe Find My Certification Assistant-app voor ontwikkelaars uitgebracht door Apple, die specifiek bedoeld is om fabrikanten en ontwikkelaars te helpen Find My met hun apparaten te laten werken.

Het platform stelt ontwikkelaars schijnbaar in staat om hun connectiviteit, audio, NFC-mogelijkheden, firmware, Bluetooth-functies en meer te controleren om vast te stellen of ze kunnen worden geïntegreerd in Find My, en om dat proces te vergemakkelijken.

Dat klinkt alsof het zou kunnen zorgen voor een veel breder ecosysteem van gadgets, en het zou een interessante verandering van aanpak betekenen voor een systeem dat tot dusverre zeer beperkt was tot de eigen producten van Apple. Of het in deze vorm het daglicht ziet, zullen we echter moeten afwachten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.