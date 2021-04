Apple Event bevestigd: dit is wanneer we een nieuwe iPad Pro, iMac, AirTags krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een evenement voor 20 april bevestigd, waar we naar verwachting een nieuwe iPad Pro, AirTags-trackers en waarschijnlijk een opnieuw ontworpen iMac zullen zien.

We hebben meestal een soort Apple-evenement of lancering in maart, maar deze keer zal half april de dageraad zien van een paar nieuwe Apple-apparaten. De slogan voor het evenement is Spring Loaded - wat niet veel weggeeft.

Desalniettemin wordt verwacht dat de Tile-achtige AirTags- trackers waarop lang werd gewacht eindelijk hun debuut zullen maken. Hopelijk.

We verwachten ook een herziene iPad Pro met nieuwe interne onderdelen (een A14X-chipset en mogelijk MiniLED-scherm) plus een opnieuw ontworpen iMac op basis van Apples Apple Silicon M1-chip (hoewel we niet zeker weten of die nu of later in het jaar zal verschijnen) ).

Er kan ook een nieuwe iPad mini zijn, met behulp van het nieuwere aan / uit-knop Touch ID-systeem dat we in de recente iPad Air zagen. Er zouden dit jaar ook nieuwe MacBook Pros moeten komen, maar het is onwaarschijnlijk dat deze nog zullen verschijnen.

In de afgelopen jaren bestond Apples lente-lanceringsactiviteit uit een evenement met een educatief thema voor een nieuwe iPad op een school of, zoals een paar jaar geleden, gewoon persberichten verzonden in plaats van een volledig evenement te houden voor de 2019 iPad Air en de huidige iPad mini (hoewel er toen wel een evenement voor TV + en Apple Arcade was).

Vorig jaar stuurde het net persberichten uit voor nieuwe producten toen de pandemie toesloeg, zoals de huidige iPad Pro .

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Britta O'Boyle.