Apples AirTags zullen met 32 mm behoorlijk compact zijn

(Pocket-lint) - Sommige van de afbeeldingen van de inkomende Apple AirTags hebben ze er nogal dik uit laten zien, maar het lijkt erop dat ze eigenlijk behoorlijk compact zullen zijn.

Leaker Max Weinbach zegt dat ze 32 mm in diameter en 6 mm zullen zijn. dik. Dat is net iets groter dan een Amerikaanse munt van een halve dollar of een Britse £ 2-munt.

Het maakt de Apple-tracker iets kleiner dan de Tile Mate-tracker die 35 mm in het vierkant is. Hoewel we dachten dat de trackers zouden verschijnen op een van Apples eind 2020-evenementen, deden ze dat niet en we denken nu dat ze in de komende maand of zo zullen verschijnen.

Het kan inderdaad heel goed zijn geweest dat ze met opzet werden uitgesteld om ervoor te zorgen dat ze helemaal klaar waren. Het kan ook zijn dat ze in het licht van de huidige mondiale situatie het slachtoffer waren van supply chain-problemen.

We hebben zelfs accessoires voor hen in de uitverkoop gezien.

Weinbach zegt ook dat de trackers de Find My-functie van Apple zullen gebruiken - die we vrijwel al wisten - en zullen volgen met behulp van Apples UDID, wat Unique Device ID betekent en in wezen een unieke code is voor elk apparaat.

Apple gebruikt UDIDs om uw apparaat te identificeren en te verbinden met uw Apple ID, maar UDIDs worden ook al lang gebruikt voor het testen van pre-release-apps, maar nadat ze oorspronkelijk door app-ontwikkelaars op andere manieren zijn gebruikt, worden ze hier niet meer voor gebruikt vanwege privacybezorgdheden.

Geschreven door Dan Grabham.