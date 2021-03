Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple onderzoekt de mogelijkheid van een haptisch feedbackapparaat dat bovenop matrassen zit en de gebruiker helpt te ontspannen en wakker te worden.

In een nieuwe patentbevinding - voor het eerst ontdekt door AppleInsider - lijkt het bedrijf Cupertino het gebied te onderzoeken, met de aanvraag getiteld Pneumatic Haptic Device Having Actuation Cells for Producing a Haptic Output over a Bed Mattress.

Daarin beschrijft Apple een bedgerelateerd apparaat dat haptische feedback kan geven aan gebruikers die op de matras liggen. In actie zou het opgeblazen en leeggelopen aandrijfcellen gebruiken om haptische pulsen te produceren. De techneut zou dit zelfs kunnen doen door de verwijdering of introductie van "vloeistof", zo stelt het octrooi, dat zou kunnen bestaan uit lucht, vloeistof, gas of een combinatie van die elementen.

In de archivering wordt ook gesuggereerd dat het haptische apparaat dun en flexibel moet zijn om de gebruiker niet te storen, met applicaties die betrekking hebben op het helpen van een "gebruiker om te ontspannen, om een gebruiker te bewegen en / of te wekken, om uitgangen aan te geven, waarschuwingen of meldingen op het haptische apparaat in bed of een ander elektronisch apparaat ".

Apple overweegt zelfs om het haptische systeem uit te breiden om met trackers te werken - degenen die biometrie, krachtgevoelige mechanica en licht gebruiken. Dit zou het bedrijf mogelijk kunnen helpen bij het identificeren van complexe slaapstatistieken en -gewoonten, inclusief tijd doorgebracht in een bepaalde positie of bijvoorbeeld snurken.

Al met al, ondanks dat het een beetje ongebruikelijk is, zou een dergelijk apparaat verre van het slechtste idee zijn. We zien nu al meer uitgebreide en minder ingrijpende slaaptracking van mensen als Google, met de nieuwe Google Nest Hub , en Apples overname van Beddit in 2017 suggereert dat het een serieuze interesse in het gebied heeft.

Zoals bij elke patentaanvraag is het echter belangrijk om de zaken realistisch te houden. Hoewel Apple in de loop van de jaren enkele concrete stappen heeft gezet in slaap en mindfulness - de nieuwste is native Apple Watch-slaapregistratie - lijkt het onwaarschijnlijk dat binnenkort een geavanceerd haptisch apparaat in bed zal verschijnen.

Toch kunnen we dromen.

Geschreven door Conor Allison.