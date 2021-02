Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Komt er een Apple Event op 16 maart? Dat is het laatste gerucht - en het is een aannemelijk.

We verwachten dat de AirTags-trackers binnenkort zullen worden gelanceerd, na wat lijkt op een vertraging ten opzichte van hun oorspronkelijke waarschijnlijke lanceringsdatum van september-oktober vorig jaar.

We zijn ook van mening dat er mogelijk een herziene iPad Pro komt met het nieuwste A14-platform van Apple (die de iPad Air- en iPhone 12-serie hebben). De iPad Pro overtreft natuurlijk het iPad-assortiment van Apple, maar de iPad Air draait het heel dichtbij, dus Apple zal dat gat weer willen openen.

Volgens geruchten is de gebeurtenis ook de tijd dat de MacBook Pro zal worden herzien, maar daar zijn we niet zo zeker van - we verwachten echter dit jaar een uitgebreide re-jig van de Mac-line-up met de nieuwe M1X. -aangedreven MacBook Pros (de 13-inch is natuurlijk al beschikbaar met het Apple M1-platform) en de iMac.

We denken ook dat er misschien een compleet nieuwe lichtgewicht Mac komt onder de MacBook Air.

Elke wijziging in de opstelling van de iMac Pro en Mac Pro zal waarschijnlijk later dit jaar of, waarschijnlijker, in 2022 komen.

Geschreven door Dan Grabham.