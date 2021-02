Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De oplaadkabels van Apple zijn gevoelig voor defecten. Of het nu een Lightning-kabel of een USB-C-kabel is , uiteindelijk worden ze allemaal geel en gaan ze rafelen. Maar blijkbaar realiseert Apple zich dat dit een bekend probleem is.

Het bedrijf heeft zelfs een USPTO-patentaanvraag ingediend voor een kabel met "variabele stijfheid", zoals voor het eerst opgemerkt door Apple Insider. Het beschrijft verschillende oplossingen om te voorkomen dat een kabel scheurt, inclusief verdikkingsonderdelen met verschillende niveaus van stijfheid. Apple zou ook de zogenaamde "trekontlastingshuls" of de dop aan de uiteinden van de meeste kabels laten vallen, wat eerlijk gezegd helemaal niet lijkt te werken.

Apple gaf zelf toe dat de hoes faalt in zijn octrooiaanvraag:

"Het is algemeen bekend dat het buigen van de kabel nabij het aansluitpunt ongewenste spanning op de draadverbindingen kan veroorzaken, wat kan leiden tot kabelstoringen... Dienovereenkomstig is het gebruikelijk om een trekontlastingshuls te voorzien van een stijf materiaal rond de kabel. eindgebied van de kabel. Het stijve materiaal zorgt voor een plaatselijke verhoging van de buigweerstand van de kabel, waardoor de spanning op de draadverbindingen wordt ontlast.. Naast het lokaal stugger maken van de kabel, maakt de trekontlastingshuls de kabel ook dikker bij de uiteinden. In sommige gevallen is de toegevoegde dikte misschien niet gewenst. "

Dus in plaats van de hulsbenadering, zou het patent van Apple het vervangen door variërende flexibiliteit en stijfheid en uniforme verdikking over de hele kabel om deze zogenaamd beter te beschermen, ongeacht waar de kabel buigt. Het klinkt nog steeds een beetje vaag voor ons, maar het is goed om te zien dat Apple erkent dat de duurzaamheid van de kabel extreem ondermaats is en dat er iets moet worden gedaan (idealiter eerder dan later).

Ik hoop dat de snoeren van de volgende generatie van Apple niet zon teleurstelling zullen zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.