Apple AirTag-accessoires verschijnen te koop, maar wanneer worden AirTags gelanceerd?

(Pocket-lint) - De Apple AirTag is een langverwachte Bluetooth-tracker, maar de lancering lijkt dichtbij dankzij het verschijnen van een paar accessoires die online te koop zijn. We denken nu dat de lancering van AirTags in de lente zal plaatsvinden, mogelijk maart.

De AirTag zelf lijkt een cirkelvormige tracker te zijn die je gewoon in een zak stopt. Het heeft geen ruimte om een sleutelhanger of sleutelhanger te bevestigen, in tegenstelling tot veel trackers van rivaliserende Tile .

Er is een kunstleren Spigen-sleutelringhouder voor de tag die de randen van de tracker op zijn plaats houdt, vastgezet met een drukknoop. Je kunt dit gedetailleerd zien in de bovenstaande afbeelding en ook hoe het kan worden gebruikt, aangezien er een live vermelding is voor het item op Amazon in Nederland, hoewel het item zelf momenteel niet beschikbaar is voor aankoop. Deze vermelding lijkt meer te zijn dan een fout.

Een andere oplossing van Nomad lijkt de tracker volledig te omhullen - hoewel we niet kunnen zien dat dit een ideale oplossing is voor Bluetooth-radiodekking. Nomad heeft ook gewerkt aan een slim brilkoord om je nek te bevestigen dat ook een AirTag-houder heeft, zodat je ze niet kwijtraakt als je ze afdoet.

AirTags kunnen worden gevolgd in de Zoek mijn-app, net zoals u uw bestaande Apple-apparaten kunt volgen.

Geschreven door Dan Grabham.