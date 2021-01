Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De ontdekking van een verborgen tabblad Items in de Find My-app van Apple heeft ons misschien onze duidelijkste indicatie gegeven dat de AirTags voor het volgen van objecten eindelijk bijna van start gaan.

Zoals ontdekt doorTwitter-gebruiker David Chu, is het menu Items in de app - voor het eerst opgemerkt door MacRumors in september - te zien op Safari via een iOS-apparaat door de link findmy: // items in te typen, op voorwaarde dat het actief is op iOS 14.3 / iPadOS 14.3 of hoger.

Eenmaal ingevoerd, worden gebruikers gevraagd de schermen te volgen naar het eerder verborgen tabblad. Mac-gebruikers die minimaal macOS 11.1 gebruiken, kunnen dit ook ontgrendelen met dezelfde URL, hoewel ze iets anders worden omgeleid naar de app van Safari.

Net als bij andere objecttrackers, wordt van de AirTags verwacht dat ze eigenaren helpen bij het bijhouden van persoonlijke bezittingen, zoals sleutels, tassen, portemonnees en portemonnees. Wanneer een item dat is verbonden met een AirTags-apparaat wordt gescheiden van de gebruiker, zullen deze naar verluidt een melding ontvangen, waarbij de trackers ook zouden beschikken over een Ultra-Wideband-chip om een grotere locatienauwkeurigheid te garanderen.

Hoewel dit lek AirTags niet expliciet vermeldt, is het moeilijk om te zien waar de schermen nog meer naar zouden kunnen verwijzen, tenzij het tabblad Items exclusief wordt gebruikt voor apparaten van derden, wat Apple voor het eerst aankondigde op WWDC 2020.

Gezien alles wat we tot nu toe weten, lijkt de kans groot dat AirTags ergens in 2021 zal worden gelanceerd - misschien eerder dan later, als het recente aantal lekken iets is om te voorkomen.

Apple houdt meestal een evenement rond maart, dus we konden de tracking-tags voor het eerst officieel zien verschijnen, maar, totdat we meer weten, denk er dan aan dat de Apple-app-engineer wordt geroepen omdat hij deze van het net heeft laten glippen.

Geschreven door Conor Allison.