Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples nog uit te brengen Duo Charger heeft de conformiteitstest van Koreas National Radio Research Agency doorstaan , zoals opgemerkt door MacRumors . Dit geeft naar verluidt aan dat het MagSafe-accessoire bijna klaar is voor lancering.

Apple kondigde een aantal MagSafe-accessoires aan tijdens het ‌iPhone 12‌-lanceringsevenement in oktober, waaronder de ‌MagSafe‌ Duo-oplader. De nieuwste versie van Apples MagSafe-technologie is een montage- en oplaadsysteem voor de iPhone 12-serie. Apple nam in wezen de draadloze oplaadspoel van de iPhone en voegde nieuwe componenten toe om een nieuw type verbeterd draadloos opladen te creëren met voortdurende ondersteuning voor Qi. Bovendien kunnen er verschillende accessoires op worden gemonteerd.

Ga naar de MagSafe-winkel van Apple om door MagSafe-accessoires te bladeren.

De MagSafe Duo-oplader is interessant. Het doet denken aan de AirPower-oplaadmat; ruim genoeg om tegelijkertijd een iPhone 12‌‌‌ en Apple Watch op te laden - maar, en hier is het probleem, niet ‌AirPods. Apple heeft de beschikbaarheid of prijsdetails van de MagSafe nog niet bekendgemaakt, maar zegt alleen dat deze op een "latere datum" zal aankomen.

Pre-orders voor de ‌iPhone 12‌ mini en iPhone 12 Pro Max starten op 6 november 2020, en dan heeft Apple dit jaar weer een virtueel hardware-evenement op 10 november 2020. Het is dus redelijk om aan te nemen dat de ‌MagSafe‌ Duo-lancering rond een van die dagen zou kunnen starten. . We houden u op de hoogte als we meer te weten komen.

Geschreven door Maggie Tillman.