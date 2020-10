Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple moet nog aankondigen dat het Tile-achtige trackers lanceert, naar verluidt AirTags, maar ze hebben het afgelopen jaar herhaaldelijk gelekt . Meest recent verschenen details over hen in USPTO-octrooiaanvragen.

De applicaties die een jaar geleden werden ingediend, werden onlangs opgemerkt door Patently Apple nadat ze in oktober 2020 openbaar werden gemaakt. Naast het vinden van verloren voorwerpen, heeft Apple manieren bedacht waarop AirTags informatie op je telefoon kan weergeven en zelfs kan helpen bij het meten van de kromming van je ruggengraat. Momenteel wordt gedacht dat Apples AirTags je in staat zullen stellen je spullen bij te houden, dus dit is de eerste keer dat we over andere mogelijke use-cases hebben gehoord.

De documenten zijn bedoeld voor een montagebasis voor een draadloos lokaliseerbaar label en een sluiting met een vasthoudring . Ze bevatten diagrammen die laten zien hoe Apple-trackers kunnen worden ingebed in sleutels of een Apple Watch-bandje en kunnen worden gebruikt om een -scherm avatar Een diagram liet ook zien dat ze in een gebouw kunnen worden aangebracht om informatie op uw telefoon weer te geven als een kaart wanneer deze detecteert dat u in de buurt bent.

De trackers lijken klein en kunnen gemakkelijk worden vastgemaakt aan "sleutels, portemonnees of portemonnees om een eigenaar te helpen verloren, zoekgeraakte of gestolen voorwerpen te vinden". Als je iets moet vinden waaraan ze gehecht zijn, heeft Apple beschreven hoe ultrabreedbandtechnologie je telefoon in staat stelt om ze binnen een paar meter te lokaliseren. De trackers kunnen ook hoorbare geluiden en haptische uitgangen produceren om u te helpen ze te vinden.

Bekijk onze geruchtenoverzicht voor meer informatie over AirTags .

