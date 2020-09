Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens Nikkei Asian Review zijn Apples tegel-achtige locatietrackers, waarvan men dacht dat ze AirTags heten , eindelijk in productie gegaan .

Men kan aannemen dat, als de AirTags nu in productie zijn, u ze misschien binnenkort kunt kopen. Houd in gedachten dat Nikkei een geweldige track heeft in het onthullen van Apple-gerelateerd nieuws, vooral als het gaat om lekken uit de toeleveringsketen van Cupertino. Ook zijn de AirTags het afgelopen jaar uitgebreid gelekt, waarbij de meeste rapporten beweren dat ze op korte termijn moeten komen en dat ze aan kleding of andere dingen kunnen worden bevestigd om u te helpen items draadloos te lokaliseren.

AirTags zouden moeten werken met Apples Find My-app en zouden moeten lijken op kleine ronde schijven. Misschien wel hun meest opwindende functie is dat het gerucht gaat dat ze offline zoeken aanbieden, wat betekent dat ze mogelijk geen wifi- of mobiele verbinding nodig hebben om te worden gelokaliseerd. Er wordt gedacht dat ze beschikken over ultrabreedbandradiotechnologie, vergelijkbaar met de U1-chip in de iPhone 11, om offline-mogelijkheden te verwerken. We hebben hier een hele verzameling geruchten over AirTags.

Wat betreft wanneer deze kleine trackers zullen verschijnen, beweerde een recent Bloomberg-rapport dat AirTags nog in ontwikkeling zijn en mogelijk worden geleverd met een lederen draagtas. Mark Gurman van Bloomberg zei echter ook dat ze deel zouden kunnen uitmaken van de productlancering van Apple in de herfst. Apple heeft een evenement aangekondigd voor 15 september, maar Gurman gelooft dat dit evenement voor nieuwe iPad Pros en nieuwe Apple Watches is. Een apart evenement voor de iPhone zou in oktober kunnen plaatsvinden.

Het is onduidelijk op welk evenement we het AirTags-debuut zullen zien, maar als Nikkeis rapport legitiem is, zullen ze waarschijnlijk dit najaar hoe dan ook lanceren.

Geschreven door Maggie Tillman.