Apple AirTags-releasedatum, functies, lekken en nieuws

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple werkt zogenaamd aan nieuwe producten die kunnen wedijveren met Tile , een populaire hardwaretracker die zich aan items hecht om ze via Bluetooth of crowdsourcing te lokaliseren.

Evenzo zullen de trackers van Apple, waarvan men denkt dat ze Apple Tags of Air Tags heten, gebruikers in staat stellen verloren of gestolen items te lokaliseren.

Over het bestaan van deze apparaten wordt sinds vorig jaar breed uitgemeten in de media en de sprekers. Er wordt verwacht dat ze eruitzien als ronde schijven en dezelfde ultrabreedbandtechnologie moeten hebben als de iPhone 11-reeks van Apple (hoewel deze technologie niet voorkomt in de 2020 iPad Pro ).

Hoewel er geruchten de ronde doen, is het waarschijnlijk dat ze de standaard iOS Find My-app zullen gebruiken, samen met crowdsourcing, om je apparaten nauwkeurig te lokaliseren, zelfs in een kamer. Hier is alles wat we tot nu toe over hen weten.

Oorspronkelijk dacht men dat het Apple Tags heette

Nu gewoonlijk AirTags genoemd

De meeste rapporten verwijzen momenteel naar Apples trackers als "AirTags", hoewel ze ook wel "Apple Tags" worden genoemd.

Apple moet natuurlijk nog bevestigen dat het werkt op trackers, dus geen van deze namen is bevestigd door Apple, hoewel het bedrijf de naam misschien per ongeluk heeft onthuld nadat een nu verwijderde video op het Apple Support YouTube-kanaal was gepubliceerd.

Waarschijnlijk bij de lancering van Apples iPhone 2020

Wordt mogelijk onthuld via een persbericht

In een onderzoeksnota (via 9to5Mac ) zei analist Ming-Chi Kuo dat hij verwacht dat de partners van Apple de productie van de trackers in het tweede of derde kwartaal van 2020 zullen opvoeren.

Er is een speciaal Apple-evenement gepland voor 15 september, dus de tags kunnen dan hun debuut maken, hoewel Apple naar verwachting ook in oktober een evenement zal organiseren, dus het is momenteel onduidelijk wanneer en of ze zullen aankomen.

Naar verwachting ronde apparaten

Misschien heeft het Apple-logo in het midden

Website 9to5Mac heeft middelen gespot in een iOS 13-bèta die betrekking heeft op een "Tag1,1" -product dat door de nabijheid met andere apparaten wordt gekoppeld. Een ander voordeel in de bèta wees op een mogelijk ontwerp. Er wordt gedacht dat AirTags misschien rond is, met een Apple-logo in het midden. De bètaversies vormen een aanvulling op andere rapportages, dus de speculatie over de nieuwe trackers is ongekend hoog.

Houd er rekening mee dat de eigen trackers van Tile vierkant van vorm zijn, dus Apple zou zich zeker onderscheiden van Tile als het circulaire trackers zou lanceren.

1/4 9to5Mac

Hiermee kunt u items volgen waaraan het is gekoppeld via de app Zoek mijn

Misschien waterdicht

De trackers van Apple zullen waarschijnlijk worden geïntegreerd met iOS. U kunt ze openen en bedienen via de Zoek mijn-app op uw iPhone, iPad of Mac. Zodra de item-trackers zijn gestart, zou er een nieuw item-tabblad in de Find My-app moeten zijn, zodat u hun locatie kunt volgen.

Screenshots, met dank aan MacRumors , laten zien dat het tabblad Items gebruikers vertelt om "uw dagelijkse items bij te houden". Het voegt eraan toe: "Label uw dagelijkse items met B389 en raak ze nooit meer kwijt." B389 is de interne codenaam voor Apples trackers, beweerde 9to5Mac.

De trackers van Apple hechten zich waarschijnlijk op de een of andere manier aan bezittingen, of dat nu een tas, sleutels of een knuffel is. En ze zullen aan uw iCloud-account worden gekoppeld doordat ze zich in de buurt van een iPhone bevinden, net als AirPods. Het idee is dat je naar verluidt een melding ontvangt wanneer je iPhone te ver van de tracker af komt. Dus als de tracker aan je sleutels is bevestigd en je loopt erbij weg, ontvang je een melding op je telefoon.

Apple-analist Ming-Chi Kuo zei dat hij verwacht dat de nieuwe trackers van Apple ultrabreedbandtechnologie zullen bevatten, die alle drie de iPhone 11-modellen hebben dankzij de U1-chip . (De "U" in U1 staat voor "ultra-wideband"). Het is een energiezuinige radiotechnologie met een kort bereik die wordt gebruikt voor draadloze gegevensoverdracht.

De afstand tussen twee apparaten met ultrabreedband (UWB) kan veel nauwkeuriger worden gemeten door de tijd te berekenen die een radiogolf nodig heeft om tussen de twee apparaten te passeren. Zelfs als er geen verbinding met internet is, zendt een met UWB uitgerust apparaat constant signalen uit. Deze signalen worden opgemerkt door elk passerend iOS-apparaat en de locatie van het apparaat wordt doorgestuurd - anoniem en versleuteld - naar Apple.

Voor zover we kunnen zien, zal de Find My-app UWB-apparaten zoals de iPhone 11 gebruiken - met andere woorden, het zal crowdsourcen - om uw Apple-trackers te vinden. Mogelijk kan het honderden miljoenen iPhones pingen. Dat is een enorm locatienetwerk dat zelfs Tile niet kan verslaan. Beter nog, rapporten geven aan dat de trackers van Apple in staat zullen zijn om zeer nauwkeurige item-tracking te bieden, tot op een exacte positie in een kamer.

Je kunt Apples trackers in een verloren modus zetten, meldde 9to5Mac , zodat je contactgegevens die op het apparaat zijn opgeslagen beschikbaar kunnen worden gemaakt voor andere Apple-gebruikers. Als en wanneer dat gebeurt, wordt u gewaarschuwd, zodat u weet dat de tracker (en uw item) is gevonden.

Apples Find My-app zal gebruikmaken van het ARKit-platform van Apple, zo wordt beweerd. Een interne build van iOS 13 bevatte een aanwinst voor een rode 3D-ballon, die volgens MacRumors een gebruiker kan helpen een verloren item te lokaliseren en te herkennen na het scannen van een kamer met zijn iPhone. Apple vertelt gebruikers dat ze "een paar meter rond moeten lopen en je iPhone op en neer moeten bewegen totdat er een ballon in zicht komt". Er is zelfs een afbeelding van een 2D-oranje ballon.

MacRumors ontdekte ook code in een interne versie van iOS 13 die suggereerde dat Apples apparaat-trackers een verwijderbare batterij zouden hebben en mogelijk dezelfde kleine batterijen zouden gebruiken als in Tile-trackers. "Schroef de achterkant van het item los en verwijder de batterij", zei een codestring in de Zoek mijn-app. Een waarschuwing dat de batterij bijna leeg is, zou de tracker blijkbaar ook dwingen een definitieve locatie te verzenden voordat deze sterft.

Mac Otakara heeft echter recentelijk beweerd dat de trackers van Apple magnetische draadloze oplaadtechnologie zullen hebben, vergelijkbaar met de Apple Watch. Als dat het geval is, vermoeden we dat de trackers van Apple geen verwijderbare batterij hebben.

Mac Otakara zei ook dat de trackers van Apple "volledig waterdicht" zullen zijn.

Mac Otakara is een in Japan gevestigde website met diepe banden met de Aziatische toeleveringsketen en fabrikanten van accessoires, hoewel het ook informatie deelt die is verzameld van andere sites. Desalniettemin is het grotendeels accuraat en wordt het beschouwd als een productieve Apple-watcher en betrouwbare bron voor geruchten.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Apple Tags / AirTags.

Apple kondigde aan dat het op 15 september een virtueel speciaal evenement zou houden. De uitnodiging zegt "Time Flies" maar het is natuurlijk niet bevestigd wat er tijdens het evenement zal worden onthuld.

De Japanse site Mac Otakara beweert dat de Apple Air Tags kunnen worden gelanceerd naast de iPhone 12 en Apple Watch Series 6 en dat ze mogelijk met app-clips werken.

Leaker Soybeys vond enkele AirTags-geluidseffecten in iOS-code waarvan we aannemen dat deze worden afgespeeld wanneer uw tracker zich bevindt of wanneer u wegloopt van uw tracker en de Bluetooth-verbinding verbreekt.

Apple lijkt AirTags per ongeluk te hebben laten vallen . De fout vond plaats in een nu verwijderde video die is gepubliceerd op het Apple Support YouTube-kanaal.

Er is meer geloofwaardige informatie opgedoken op de tegelachtige apparaten van Apple, waarvan wordt aangenomen dat ze Apple Tags of AirTags worden genoemd.

Aangezien Apple Tags of hoe ze ook worden genoemd, een geheel nieuwe productcategorie zal zijn, vermoeden we dat Apple ze daadwerkelijk op WWDC zal onthullen.

Het gerucht gaat dat Apple al maanden werkt aan tegelachtige trackers die je aan items kunt koppelen. Ze kunnen AirTags worden genoemd.

We dachten echt dat Apple tegelachtige trackers zou aankondigen naast de nieuwe Find My-service op WWDC 2019.

Apple is van plan om de services Zoek mijn iPhone en Zoek mijn vrienden te combineren en ze open te stellen voor niet-Apple-apparaten met nieuwe hardware die je volgt.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.