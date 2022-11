Alexa zal Amazon dit jaar alleen al 10 miljard dollar verliezen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazons slimme assistent Alexa zal het bedrijf alleen al dit jaar ongeveer 10 miljard dollar verliezen, volgens een nieuw rapport, waarbij de meeste hardware met verlies wordt verkocht.

Amazon kondigde Alexa voor het eerst aan in 2014 en het veroverde onmiddellijk de wereld met de Echo slimme luidsprekers die de digitale assistent in huizen over de hele wereld introduceerden.

Een recent rapport suggereert echter dat "Alexa op sterven na dood is", omdat de assistent de hoge verwachtingen van Amazon niet heeft waargemaakt. Men denkt dat de teams die verantwoordelijk zijn voor Alexa en zijn apparaten nu in het vizier van Amazon zijn, met ontslagen als mogelijk gevolg van het aanhalen van de broekriem in de technologiesector.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Terwijl Amazon vroeger graag geld verloor op Alexa en Echo apparaten omdat het de mogelijkheid zag om dat geld elders terug te verdienen, wordt dat nu niet meer gedacht.

"Terwijl Alexa ooit een van de snelst groeiende projecten van het bedrijf was, onderstrepen de oplopende verliezen en het massale banenverlies de snelle ondergang van de spraakassistent en Amazons grotere hardwaredivisie", merkt een rapport van Insider op.

Temidden van berichten dat Amazon het Alexa-team zou kunnen kiezen als doelwit voor nieuwe ontslagen, zei Amazons senior vice-president voor apparaten en diensten, David Limp dat hij "ongelooflijk trots was op het team" en suggereerde dat "we weten dat we getalenteerde Amazonians uit de Devices & Services org zullen verliezen als gevolg" van de huidige situatie.

Wat dit alles uiteindelijk zal betekenen voor mensen die Echo-apparaten kopen en gebruiken om het weer te controleren, valt nog te bezien. Maar het is dat gebruik - het weer checken, timers starten, etc - waardoor Alexa de afgelopen jaren zo problematisch is geworden voor Amazon. Amazon verwachtte dat mensen hun Echo's zouden gebruiken om met hun stem toiletrollen en andere verbruiksartikelen te bestellen. In plaats daarvan vragen ze het om hen eraan te herinneren wanneer ze hun eten uit de oven moeten halen.

Geschreven door Oliver Haslam.