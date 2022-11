Amazon drone bezorging krijgt stillere, verdere en veiligere vliegers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon pakketten door de lucht laten bezorgen is nog steeds een droom, maar de retailer is al bezig met plannen voor de volgende iteratie van zijn drone.

Amazon heeft al bevestigd dat het later dit jaar zal beginnen met dronebezorging in Lockeford, Californië, en College Station, Texas, maar daarvoor wordt de oude en kapotte MK27-2 drone gebruikt. Het bedrijf heeft zijn vervanger, de MK30, al aangekondigd. En het belooft veel goeds.

Bovenaan de lijst staat een verminderde geluidsignatuur die ervoor moet zorgen dat mensen zich niet meer zo ergeren als ze een Amazon drone boven hun hoofd horen zoemen. Deze drones vliegen al honderden meters in de lucht, maar de MK30 zal het waargenomen geluid blijkbaar met 25% verminderen.

Er is ook een nieuw sense-and-avoid systeem waarmee drones gemakkelijker en betrouwbaarder obstakels zoals vliegtuigen en gebouwen kunnen vermijden, om nog maar te zwijgen van mensen en hun huisdieren. Een groter bereik maakt ook deel uit van de deal, terwijl de MK30 ook in staat zal zijn om te vliegen in lichte regen - iets wat degenen onder ons in koelere delen van de wereld blij zullen zijn om te horen.

Niet dat we nu meer informatie weten over wanneer en zelfs of we in de toekomst drone-pakketten zullen ontvangen. Amazon zegt echter dat het ernaar uitziet om de dronebezorgdienst de komende maanden en jaren uit te breiden naar meer mensen.

Geschreven door Oliver Haslam.