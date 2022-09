Prime Day 2: Amazon Prime Early Access Sale krijgt grote kortingen in oktober

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft aangekondigd dat het in oktober een tweedaags verkoopevenement houdt, genaamd Amazon Prime Early Access Sale.

Het evenement wordt gehouden op 11 en 12 oktober en Amazon zegt dat het bedoeld is om de kosten te spreiden. Het komt 6 weken voor Black Friday en geeft klanten de kans om hun kerst- of vakantieaankopen te beginnen.

Het evenement vindt plaats in 15 Amazon-landen, waaronder Oostenrijk, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Turkije, het VK en de VS.

Natuurlijk moet je lid zijn van Amazon Prime om van de verkoop te kunnen profiteren, dus het lijkt erg op Prime Day, dat in juli plaatsvond.

Er is ook een geweldige deal op Amazon Music te vieren, waar Prime-leden die de muziekdienst nog niet geprobeerd hebben 4 maanden gratis kunnen krijgen. Deze aanbieding loopt van 26 september tot 12 oktober.

Amazon heeft gezegd dat er grote kortingen komen voor veel van zijn eigen apparaten - we verwachten Echo, Fire TV en Ring - terwijl ook andere grote merknamen zijn genoemd - Samsung, Shark, Philips, Lego en meer.

We verwachten een terugkeer naar Prime Day of Black Friday prijzen voor veel apparaten, dus het wordt een verkoop die je in de gaten wilt houden.

Natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je een Amazon Prime-lidmaatschap hebt en er is een gratis proefperiode van 30 dagen beschikbaar voor nieuwe leden. Met Amazon Prime krijg je betere leveringsopties (waaronder dezelfde dag of één dag in sommige gevallen), toegang tot boodschappen, Prime Video en nog veel meer.

We brengen je natuurlijk de details over alle beste deals zodra ze live gaan.

Geschreven door Chris Hall.