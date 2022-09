Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een opfrisbeurt voor zijn standaard Kindle-model aangekondigd. Het heeft ook een nieuwe Kindle Kids geïntroduceerd.

De nieuwe 6-inch Kindle van Amazon heeft een verbeterd scherm - de resolutie is opgevoerd tot 300ppi. Het is ook het lichtste, meest compacte Kindle-apparaat tot nu toe en heeft een USB-C-poort voor opladen.

Ook de levensduur van de batterij is verbeterd: Amazon claimt dat deze nu tot zes weken meegaat tussen twee oplaadbeurten. En tot slot is de opslagruimte verdubbeld tot 16 GB. Dat is goed voor duizenden eBooks en tijdschriften.

Er is een ingebouwde instelbare verlichting aan de voorkant, terwijl de donkere modus ook wordt ondersteund op het nieuwe apparaat.

De nieuwe Kindle Kids-versie heeft dezelfde specificaties, maar wordt geleverd met een kindvriendelijke hoes. Het bevat een jaarabonnement op Kindle Kids voor onbeperkte toegang tot duizenden leeftijdsgeschikte eBooks, plus een zorgeloze garantie van twee jaar waarbij Amazon het apparaat vervangt als het stuk gaat.

"Met een scherm met hoge resolutie dat drie keer meer pixels levert dan onze vorige basis Kindle, opladen via USB-C, 16 GB opslagruimte en een ingebouwd instelbaar lampje aan de voorkant, is de nieuwe ultralichte Kindle het nieuwste voorbeeld van hoe we premium functies naar onze instapapparaten blijven brengen, zodat nog meer klanten ervan kunnen genieten", aldus Kevin Keith, vice president Amazon Devices and Services.

"Sinds we Kindle Kids drie jaar geleden lanceerden, hebben kinderen al bijna drie miljard minuten gelezen op Kindle-apparaten. De nieuwe Kindle Kids biedt een nog betere leeservaring om kinderen te helpen levenslange lezers te worden."

Zowel de nieuwe Amazon Kindle als Kindle Kids zijn nu al te bestellen in de VS en het VK voor verzending in oktober.

De Amazon Kindle begint bij $99,99 / £84,99 in zwart of "denim" kleuren. De Kindle Kids kost $119,99 / £104,99 voor een zwarte versie, maar er is keuze uit Space Whale, Unicorn Valley, en Ocean Explorer cover designs.

Geschreven door Rik Henderson.