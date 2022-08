Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon brengt zijn handpalmscannende kassatechnologie naar 65 Whole Foods-winkels in Californië.

Het is de grootste uitbreiding van deze technologie tot nu toe, die in 2020 werd geïntroduceerd als onderdeel van het Amazon One-betaalsysteem.

De uitrol is al begonnen, met Whole Foods-winkels in Santa Monica, Montana Avenue en Malibu die op dit moment betalingen met de handpalm accepteren.

Als een klant de nieuwe technologie wil gebruiken, kan hij zijn handpalmafdruk registreren via een kiosk in de winkel.

Ze moeten kaartgegevens en een telefoonnummer opgeven en akkoord gaan met de servicevoorwaarden van Amazon voordat ze zich kunnen inschrijven.

Als alles klaar is, hoeven ze bij de kassa alleen nog maar hun hand over de scanner te bewegen en wordt de geregistreerde kaart opgeladen - wel zo netjes.

In het belang van de veiligheid beweert Amazon dat de scanbeelden niet lokaal worden opgeslagen, maar in plaats daarvan worden gecodeerd en verzonden naar een speciale Amazon One cloud server.

Sommige Whole Foods-locaties hebben de handpalmscan-technologie al getest, waaronder winkels in LA, Seattle, New York en Austin.

Het was ook al beschikbaar bij geselecteerde Amazon Go en Fresh winkels in de VS.

Voor de meesten van ons klinkt het idee dat je niet je portemonnee of telefoon hoeft te trekken om te betalen erg handig, maar sommigen zijn daar minder van overtuigd.

Amazon verzamelt een duizelingwekkende hoeveelheid gegevens over zijn klanten, en dat wordt alleen maar meer naarmate meer consumenten Ring- en Alexa-gebaseerde smart home-producten gaan gebruiken.

Het is begrijpelijk dat voorstanders van privacy sceptisch zijn, maar voor vele anderen is de toekomst zonder portemonnee verleidelijk.

Geschreven door Luke Baker.