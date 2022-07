Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft plannen aangekondigd om in het Verenigd Koninkrijk te beginnen met het bezorgen van pakketten per e-bike en te voet, waarmee de retailer zijn klimaatdoelstellingen dichterbij wil brengen.

Het bedrijf heeft zijn eerste 'micromobiliteitshub' geopend in het Londense Hackney, met als doel meer dan vijf miljoen leveringen per jaar in de stad te doen en duizenden bestelbusjes te vervangen.

In plaats daarvan zullen koeriers in de stad rondrijden op de lompe e-bikes die op de foto staan - deze vervangende voertuigen kunnen met name de Congestion Charge en Ultra Low Emission Zone-tarieven van de stad overslaan.

Zoals het bedrijf in zijn eigen blogbericht beschrijft, is het ook van plan om in de komende maanden meer van deze hubs in het Verenigd Koninkrijk te openen, naast de 1.000 elektrische bestelwagens die het al in zijn vloot heeft. Op dit moment is het echter nog niet bekend waar of wanneer deze hubs precies van start zullen gaan.

Interessant is dat dit niet het eerste voorbeeld is van Amazon die e-bikes gebruikt om stadsleveringen te vervangen. In verschillende gebieden in Frankrijk en Duitsland gebruikt het bedrijf soortgelijke e-bikes, terwijl het in Spanje en Italië ook gebruik maakt van e-scooters. Het lijkt ook veel succes te hebben, met ongeveer 66 procent van de leveringen in Parijs nu gedaan via e-bikes, elektrische bestelwagens of een koerier te voet.

Met zijn Shipment Zero-project hoopt het bedrijf tegen 2030 de helft van alle pakjes zonder koolstofuitstoot te kunnen leveren en zijn activiteiten tegen 2025 volledig op hernieuwbare energie te laten draaien.

En hoewel er nog heel wat werk aan de winkel is, is Amazon zeker een van de leidende krachten in het streven om groener te worden.

In het geval van deze nieuwe levering komt het ook net op tijd, met Amazon Prime Day om de hoek.

