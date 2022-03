Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon gaat de meeste van zijn fysieke winkels sluiten en kondigt aan dat alle 68 van zijn fysieke Amazon Books-, Amazon 4-Star- en Amazon Pop Up-locaties in het VK en de VS zullen worden gesloten.

Zoals bevestigd aan Reuters , is de e-commercegigant nu klaar om al zijn retailinspanningen te concentreren op Amazon Go en Amazon Fresh , evenals op zijn modewinkel, Amazon Style .

Amazon Books was een van de eerste uitstapjes van het bedrijf naar persoonlijke winkelervaringen. Het opende eerst een winkel in 2015 voordat het uitbreidde naar 24 locaties in de VS. Later kwamen er 4-Star-winkels van Amazon, die, zoals de naam al aangeeft, een samengestelde catalogus met hooggewaardeerde producten uit de online winkel bevatte.

De Pop Up-winkels waren ondertussen kleinere kiosk-ervaringen die vaak producten roteerden en samenwerkten met verschillende merken. Interessant is dat deze in 2019 ook aanzienlijk buitenspel werden gezet, toen Amazon 87 van hen in de VS sloot om zich meer te concentreren op boeken en 4-sterrenwinkels. Nu worden ze helemaal uitgeroeid.

In dezelfde geest als die heroriëntatie van Pop-Up in 2019, is het nieuws dat Amazon opnieuw zijn prioriteiten verschuift niet verrassend; deze winkels hebben altijd het gevoel gehad dat het meer een oefening was in hoe ver het Amazon-merk zou kunnen doordringen in verschillende gebieden van het bewustzijn van de detailhandel, in plaats van oprechte inspanningen om te concurreren.

Het is mogelijk ook de reden waarom Amazon plannen voor fysieke winkels ook niet volledig schrapt. De kruideniers- en modewinkels van het bedrijf blijven voorlopig bestaan en het lijkt erop dat het experimenten zijn die blijven hangen in plaats van verschuiven.

Wat betreft boeken, viersterren- en pop-uplocaties, Amazon heeft de tijdlijn voor hun volledige sluiting nog niet uiteengezet, hoewel Reuters aangeeft dat dit van winkel tot winkel zal verschillen.

Geschreven door Conor Allison.