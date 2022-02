Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel de Astro-robot van Amazon bij deeerste aankondiging zeker veel belangstelling opriep, is er in het wild heel weinig gezien.

Early adopters die deelnamen aan het Day One Editions-programma van Amazon hebben nu de robot in handen, sommigen melden zelfs dat hij in november werd verzonden.

Desondanks hebben we nauwelijks foto's of video's van Astro in actie gezien. Nu heeft Bob Rekita gelukkig zijn telefoon tevoorschijn gehaald om ons meer inzicht te geven in het leven met een Astro.

In de video is te zien hoe Astro het bevel krijgt om naar "de studeerkamer" te gaan voordat hij wegrent met een biertje in de bekerhouder op zijn rug.

Het wordt niet getoond, maar we moeten aannemen dat een menselijke medewerker het bier erin heeft gedaan - aangezien Astro geen armen heeft.

Astro wordt vervolgens verteld om "Celeste te vinden" en kan worden gezien terwijl hij zijn hoofd of scherm kantelt terwijl hij door de kamer jaagt.

Uiteindelijk vindt Astro zijn doel en "Hi Celeste" wordt op het scherm weergegeven als het aankomt om haar dorst te lessen.

Een andere gebruiker, Matthew Nereim, deelde afbeeldingen, een video en details van zijn Astro-ervaring met Bloomberg .

Nereim beschouwt de Astro als zijn eigen persoonlijke R2-D2 en hij laat hem hem door het huis volgen als een draagbaar Alexa-smartdisplay .

Hij merkte echter enkele problemen op, zoals dat de Astro in de war raakte bij het zoeken naar zijn oplaadstation en, uiteraard, niet in staat was om met trappen om te gaan.

De Astro kost $ 999 voor vroege geldschieters, maar heeft een normale prijs van $ 1.449,99, denkt Nereim dat dat een beetje hoog is. Hij betaalde $ 999 en zelfs dan denkt hij dat $ 700 een betere prijs zou zijn.

Als je in de VS bent en zin hebt in je eigen persoonlijke robot, is de Astro alleen op uitnodiging beschikbaar als een Day One-editie .

Geschreven door Luke Baker.